Майгуров оценил угрозу полного отстранения российских биатлонистов

https://static.news.ru/photo/d69d5984-2d93-11eb-ab13-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: biathlonrus.com

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал расследование комиссии Джонатана Тэйлора по вопросам допинга и коррупции и выразил мнение, что российским биатлонистам не грозит полное отстранение от крупных международных соревнований.

Комиссия работает, но я уверен, что, во-первых, нет никаких оснований «закрыть» российский биатлон, не допустить наших спортсменов до соревнований, лишить флага и гимна. Во-вторых, сама комиссия решений не принимает. Все говорят о деле Бессеберга, Реш, но в апреле исполнится три года, как идет расследование, но до сих пор никаких обвинений не предъявлено. Насколько я понимаю, им просто нечего предъявить. Тем более что лично знаю и Бессеберга, и Реш уже много лет и считаю их порядочными людьми, — приводит слова Майгурова «Советский спорт» .

Также президент СБР отметил, что его организация не платит за работу Тэйлора и его комиссии.

Как писал NEWS.ru, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий объяснила неудачное выступление перспективного 22-летнего биатлониста Карима Халили в контрольных стартах сборной России, из-за которого он не попал в состав команды на Кубок мира.