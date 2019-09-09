https://static.news.ru/photo/5bac54a2-d2ca-11e9-b087-fa163e074e61_660.jpg Александр Лесун Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сборная Белоруссии выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира по современному пятиборью в Будапеште (Венгрия), завоевав две золотые и одну бронзовую награду.

На втором месте сборная Южной Кореи (1-1-2), на третьем — французы (1-1-0).

Сборная России замкнула десятку лучших благодаря бронзе олимпийского чемпиона Александра Лесуна и Данилы Калимуллина.

По общему числу наград на первом месте — южнокорейцы и британцы (по 4), третьи — белорусы (3), россияне — седьмые (1).

Россиянки Анастасия Петрова и Екатерина Хураськина выиграли золотую медаль чемпионата Европы по современному пятиборью, который проходит в Бате (Великобритания), писал News.ru.