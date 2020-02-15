https://static.news.ru/photo/825fc7a8-5008-11ea-8a5e-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Самуэльссон Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Нет никаких шансов, что я буду его поздравлять. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, это просто формальность, — цитирует Самуэльссона ТАСС.

Он подчеркнул, что выступает против спортсменов, которые употребляли ЭПО (эритропоэтин), а потом возвращаются в спорт и становятся чемпионами мира.

Ранее россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад. Россиянин Матвей Елисеев занял 12-е место, Никита Поршнев — 21-е, Евгений Гараничев — 56-е, писал NEWS.ru.