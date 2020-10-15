Руководство Евролиги срочно изменит COVID-регламент из-за профсоюза игроков

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В понедельник, 19 октября, пройдёт очередное заседание баскетбольной Евролиги, посвящённое принятию изменений в регламент COVID-19, сообщил NEWS.ru источник, близкий к руководству организации.

Ранее профсоюз игроков EuroLeague Players Association (ELPA) был готов выступить с резким, вплоть до ультиматума, обращением в Евролигу относительно технических поражений команд, которые оказались в затруднительном положении, связанным с коронавирусом. Узнав об этом, руководство европейского чемпионата провело экстренное заседание во вторник, 14 октября, по итогам которого было принято решение пересмотреть COVID-регламент, принятый ранее во время первой волны пандемии, но окончательного заключения не последовало.

Кроме того, по словам источника, к обсуждению этой проблемы также присоединились дипломаты ряда стран, а именно: Испании, которые выступили первыми, России, Турции и Германии.

На данный момент в рамках текущего COVID-регламента, если у клуба есть восемь баскетболистов, готовых принять участие в матче, игра должна пройти согласно расписанию. Если такое количество не набирается, клубу засчитывается поражение. Евролига предлагает дополнить правило так, что если у команд не набирается восемь игроков, то игра может быть перенесена. Также будет возможно максимум три раза перенести одну встречу, установив крайние сроки переноса.

Ранее спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Манос Пападопулос прокомментировал NEWS.ru возможные поправки Евролиги в правило по сорванным матчам из-за вспышек коронавируса в клубе. 14 октября петербургскому клубу были присуждены два технических поражения за неявку на матчи Евролиги с испанскими «Басконией» и «Валенсией» по причине карантина в российской команде.