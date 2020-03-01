https://static.news.ru/photo/f56cf536-5ba2-11ea-bd12-fa163e074e61_660.jpg Виктор Минибаев и Екатерина Беляева (архивное фото) Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российские спортсмены Екатерина Беляева и Виктор Минибаев заняли первое место в синхронных прыжках в воду с вышки на первом этапе Мировой серии в канадском Монреале.

Россияне заработали 315,96 балла. Серебро завоевали мексиканцы Хосе Бальеса Исаяс/Мария Хосе Санчес Морено (311,10), третьими стали канадцы Венсан Рьендо/Кэли Маккей (306,54).

Россиянка Юлия Тимошинина заняла второе место в прыжках в воду с вышки, набрав 347,40 балла. Золото завоевала канадка Меган Банфето (355,10), третьей стала Панделела Памг из Малайзии (337,55).

Ранее NEWS.ru писал, что сборная РФ по прыжкам в воду досрочно стала победителем медального зачёта ЧЕ. В активе российских спортсменов пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. У сборной ФРГ две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Таким образом, российская сборная стала недосягаемой для ближайшего преследователя.