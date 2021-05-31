Российский легкоатлет задержан почти с килограммом наркотиков

https://static.news.ru/photo/b267f586-c228-11eb-9fee-96000091f725_660.jpg Ильгизар Сафиуллин Фото: Wikimedia

Чемпион Европы по кроссу среди юниоров Ильгизар Сафиуллин был пойман на сбыте наркотиков в Москве. Об этом сообщили ТАСС представители ГУ МВД.

Отмечается, что во время задержания у российского легкоатлета было найдено около половины килограмма синтетического наркотика мефедрона. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили упаковочные пакеты. В отношении 28-летнего спортсмена возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков».

В 2010 году спортсмен пробился в финальную стадию европейского первенства по кроссу, где на дистанции три километра обошёл соперников. Помимо этого, он участвовал в чемпионате мира среди юниоров, однако пробиться в финал ему не удалось.

Ранее двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в 235-м военном гарнизонном суде.