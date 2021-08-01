Российские волейболистки проиграли Турции и почти лишились медальных шансов

Женская сборная России по волейболу проиграла со счётом 3:2 команде Турции и вместо возможного первого места в группе вышла в плей-офф с четвёртого. Её соперником станет Бразилия, главный фаворит турнира.

Финальный матч группового турнира, от исхода которого зависели дальнейшие перспективы российской команды, проходил со сборной Турции. Начали подопечные Серджо Бузатто бойко. У россиянок многое получилось в атаке и на блоке, что позволило получить шесть очков преимущества, но затем были упущены три сет-бола, что вынудило итальянского наставника взять тайм-аут, и это сработало — 25:21 в первом сете. Благодаря эйсам Ирины Королёвой начало третьей партии также осталось за сборной России. В дальнейшем не обошлось без ошибок и напряжения в концовке, которая осталась за проведшей своевременные замены Турцией — 23:25.

Третья партия проходила в упорнейшей борьбе, и тактика россиянок свелась к атакам через Наталью Гончарову. Турчанки играли гораздо разнообразнее. Решить проблемы россиянок в атаке должен был выход Ксении Смирновой. Помогли отыграться и эйсы Ирины Фетисовой, однако концовка была упущена вновь. Россия встала на грань поражения в матче, который выводил бы её в 1/4 финала на Бразилию с невысокими шансами побороться за медали. Четвёртую партию за счёт эйсов Федоровцевой и Воронковой россиянки вытащили — 25:15. Судьбу матча решил тай-брейк, в котором турчанки сразу повели и довели дело до победы 15:10.

Таким образом, сборная России вышла из группы с четвёртого места и теперь в плей-офф сыграет с фаворитом турнира — командой Бразилии.

Как стало известно ранее, мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Туниса в трёх партиях со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) и заняла первое место в группе В.