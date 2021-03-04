Российские биатлонистки стали восьмыми в эстафете на Кубке мира в Чехии

https://static.news.ru/photo/506625dc-7d05-11eb-8154-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женская сборная России по биатлону в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии.

Победу одержали шведские биатлонистки Мона Брурссон, Ханна Эберг, Линн Перссон и Эльвира Эберг, опередившая в финишном створе в борьбе за победу белоруску Елену Кручинкину. Бронзовые награды достались француженкам, несмотря на круг штрафа на третьем этапе. Россиянки использовали 11 дополнительных патронов на огневых рубежах, что не позволило им побороться за более высокое место.

Миронова финишировала восьмой, однако позже была дисквалифицирована сборная Украины за неправильную передачу эстафеты, и россиянки поднялись на одну позицию.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением об эстафетном составе женской сборной на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, в который попали Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.