Резцова: «Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила»

Трёхкратная победительница Олимпийских игр Анфиса Резцова раскритиковала старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова за его подход к формированию состава команды. Как сказала прославленная спортсменка РИА Новости, её дочь Кристину хотят отправить выступать на Кубке IBU, хотя по показателям она проходит на Кубок мира.

Кристюша завтра всё докажет, хотя на психику ей уже надавили. Её душат и хотят отправить на Кубок IBU. По чемпионату России Кристина железно проходит на Кубок мира. А теперь её хотят отстегнуть. Это что за беспредел? Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила». Хотя я плохо стреляю, но здесь бы не промазала, — заявила Резцова.

По её словам, в своё время сборную России возглавлял Леонид Гурьев, который при формировании национальной команды отдавал предпочтение девушкам из Тюменской области. Резцова считает, что сейчас подобным образом поступает Шашилов.

Он уже месяц назад озвучил, что возьмёт своих людей в сборную. Два часа выкладывали результаты? Это очень долго и ненормально. Это всё подозрительно. Сегодня я просто не в курсе деталей произошедшего, а месяц назад на совещании я точно знаю, как Шашилов продвигал своих пятерых девочек. Должен быть честный и справедливый отбор. Я в эти результаты не верю, — заключила бывшая спортсменка.

Резцова является золотой и серебряной медалисткой Олимпиады 1988 года в лыжных гонках. Впоследствии она перешла в биатлон и завоевала ещё три награды. На Играх 1992 года в Альбервиле она заняла первое и третье места, а на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере вновь стала победительницей.

Ранее Резцова выступила с жёсткой критикой в адрес тренерского штаба сборной России. По её словам, в состав национальной команды страны берут по блату.