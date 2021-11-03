Резцова заявила, что в сборную России по биатлону попадают по блату

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выступила с жёсткой критикой в адрес тренерского штаба сборной России. Об этом известная в прошлом спортсменка сказала РИА Новости.

Команда же была практически разобранная, не знаю, как мы будем выглядеть в феврале. Шашилов сказал, что лично определит пять человек из основного состава на старт сезона? Из-за этого мы ничего и не выигрываем в последнее время! В сборную попадают по блату. Пять из шести девчонок он возьмёт своих, свердловских. Это ненормально, когда всегда пихают своих. Выступать на Кубке мира и Олимпиаде должны сильнейшие, — заявила Резцова.

Также она выразила мнение, что её дочь Кристина Резцова не сумеет завоевать медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. При этом она отметила, что на летних стартах та пусть нестабильно стреляла, зато ходом демонстрировала очень высокие результаты.

Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о конфликте со старшим тренером сборной России Юрием Каминским, из-за которого он в ходе предсезонной подготовки перешёл в группу Сергея Башкирова. По словам спортсмена, причиной тому стало его решение покинуть расположение национальной команды,чтобы принять участие в сплаве по реке.