«Пусть воюют»: Журова о противостоянии Тутберидзе и Плющенко

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что конфликт тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко может способствовать развитию спортсменов и фигурного катания в целом. Её слова приводит Sport24.

Я убеждена, что воевать им, конечно, просто так не нужно. Только если эта война сделает их ещё крепче и медалей у нас будет ещё больше. В этом случае пусть воюют, — сказала Журова.

Пик конфликта Тутберидзе и Плющенко пришёлся на прошлый сезон, когда из команды Этери Георгиевны в группу двукратного олимпийского чемпиона перешли фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ране сообщалось, что продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская считает, что Тутберидзе станет величайшим тренером, когда её ученики будут принимать участие в нескольких Олимпиадах. По словам продюсера, нет ничего величественного в «конвейере» из спортсменок.