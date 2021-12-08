«Пусть воюют»: Журова о противостоянии Тутберидзе и Плющенко
Депутат Госдумы Журова поддержала «войну» между Тутберидзе и Плющенко
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:44, 08 декабря 2021
Этери ТутберидзеФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что конфликт тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко может способствовать развитию спортсменов и фигурного катания в целом. Её слова приводит Sport24.
Я убеждена, что воевать им, конечно, просто так не нужно. Только если эта война сделает их ещё крепче и медалей у нас будет ещё больше. В этом случае пусть воюют, — сказала Журова.
Пик конфликта Тутберидзе и Плющенко пришёлся на прошлый сезон, когда из команды Этери Георгиевны в группу двукратного олимпийского чемпиона перешли фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная.
Ране сообщалось, что продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская считает, что Тутберидзе станет величайшим тренером, когда её ученики будут принимать участие в нескольких Олимпиадах. По словам продюсера, нет ничего величественного в «конвейере» из спортсменок.