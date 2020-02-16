Российская спортсменка Софья Просвирнова заняла третье место на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте.
Просвирнова преодолела дистанцию за 1 минуту 32,670 секунды. Первое место досталось Чжи Ю Ким из Южной Кореи (1.32,552). Серебро завоевала Тун Юй Хань из Китая (1.32,635).
Ранее сборная России выиграла серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды.
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