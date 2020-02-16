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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что Александр Логинов несколько лет назад принимал запрещённый препарат эритропоэтин не по своей воле.

Я думаю, что это была не его инициатива [принимать ЭПО], это вопрос к тренерскому штабу, который в то время работал, — цитирует Хованцева ТАСС. Специалист отметил, что вопрос на эту...