Привалов возглавит выборную комиссию Союза биатлонистов России

https://static.news.ru/photo/aa45e19e-a74c-11ea-b871-fa163e074e61_660.jpg Александр Привалов Фото: rusbiathlon.ru

Олимпийский призёр и бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов сообщил, что возглавит выборную комиссию Союза биатлонистов России.

Мне предложили возглавить выборную комиссию Союза биатлонистов России, — цитирует Привалова ТАСС.

Он отметил, что также пригласил для участия в выборной комиссии других ветеранов биатлона, среди которых, например, Виктор Маматов и Александр Елизаров. Работа выборной комиссии будет заключаться в проведении честного и прозрачного голосования.

Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.