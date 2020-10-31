Президента Всероссийской федерации плавания переизбрали на третий срок

https://static.news.ru/photo/65160718-1b62-11eb-8a79-fa163e074e61_660.jpg Владимир Сальников Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Четырёхкратный победитель Олимпийских игр 60-летний Владимир Сальникова был переизбран на пост президента Всероссийской федерации плавания.

Срок его полномочий продлён до 2024 года. Федерацию Сальников возглавил в 2010-м. Решение о переизбрании спортсмена было принято в Казани во время проведения отчётно-выборной конференции ВФП. Кандидатура действующего президента была единственной, выдвинутой на голосование.

Сальников входит в исполком Олимпийского комитета России и в бюро Международной федерации плавания (FINA), сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, пловчиха Евгения Чикунова на дистанции 50 метров брассом обновила юношеский рекорд России. Ранее лучший результат демонстрировала Юлия Ефимова в 2008 году — 31 секунда.