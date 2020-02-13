Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала серебряную медаль в суперспринте на седьмом этапе кубка IBU в Италии.
Первое место заняла шведка Ингела Андерссон, которая преодолела дистанцию 4 км без промахов за 16 минут 5,1 секунды. Отставание Павловой составило 8,1 секунды. Эми Басержа из Швейцарии (+13,9; 0) стала третьей.
Россиянка Виктория Сливко заняла четвёртое место (+20,1; 0), Анна Никулина — седьмое (+32,0; 0), Ульяна Кайшева — восьмое (+35,9; 0), Анастасия Поршнева — 14-е (+53,6; 2), Полина Шевнина — 22-е (+1.29,0; 3).
Ранее сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Италии, третье — Чехии. Россияне финишировали на шестом месте. В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, писал NEWS.ru.
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