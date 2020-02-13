https://static.news.ru/photo/cb5aa2a8-4e81-11ea-b7b2-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: Volker Danzer/imago sportfotodienst/Global Look Press

Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала серебряную медаль в суперспринте на седьмом этапе кубка IBU в Италии.

Первое место заняла шведка Ингела Андерссон, которая преодолела дистанцию 4 км без промахов за 16 минут 5,1 секунды. Отставание Павловой составило 8,1 секунды. Эми Басержа из Швейцарии (+13,9; 0) стала третьей.

Россиянка Виктория Сливко заняла четвёртое место (+20,1; 0), Анна Никулина — седьмое (+32,0; 0), Ульяна Кайшева — восьмое (+35,9; 0), Анастасия Поршнева — 14-е (+53,6; 2), Полина Шевнина — 22-е (+1.29,0; 3).

Ранее сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Италии, третье — Чехии. Россияне финишировали на шестом месте. В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, писал NEWS.ru.