Пахноцкая раскритиковала выдвижение кандидатуры Зайцевой в правление СБР

https://static.news.ru/photo/7923a78e-b60d-11ea-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Пахноцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала негативное мнение по поводу выдвижения двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в состав правления Союза биатлонистов России (СБР).

СБР уже не первый год находится в подвешенном состоянии. Выдвижение в руководство российского биатлона человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, — это очередной шаг на старые грабли, — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Накануне двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева была выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017-м были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.