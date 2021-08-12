«Она не чемпионка»: Винер назвала ошибки Ашрам на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала ошибки израильтянки, из-за которых её не должны были делать олимпийской чемпионкой. По словам специалиста, 22-летняя спортсменка после выступления с лентой сама поняла, что ей не видать золотой награды, передаёт «Матч ТВ».

Она хорошая спортсменка, но не олимпийская чемпионка. Когда она выполнила упражнение с лентой, вместо того чтобы поцеловать свой предмет, как она делала в предыдущих видах, она пошла плакать. Ашрам плакала на плече у тренера, так как сама понимала, что сделала такую ошибку, из-за которой не могла даже бронзу получить, — сказала Винер-Усманова.

Она ещё раз отметила работу судейской бригады, которая потратила на определение судьбы золотой медали слишком много времени — шесть минут. Винер добавила, что несмотря на поражение, ни одна её гимнастка не уйдёт из спорта и продолжит работать над номерами. Более того, ни Дина, ни Арина не говорили с ней об уходе. После выступления они лишь обсудили проблемы со здоровьем.

Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпийских игр в многоборье несмотря на то, что её соперница в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало огромный резонанс и массу споров.

Ранее латвийская судья международного уровня Татьяна Никитина отреагировала на победу Линой Ашрам в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 в Токио. Она вспомнила, что россиянки Дина и Арина Аверины, так же как и соперница из Израиля, побеждали с потерями предмета.