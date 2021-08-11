«Аверины тоже выигрывали с потерями»: судья из Латвии о победе Ашрам

Латвийская судья международного уровня Татьяна Никитина отреагировала на победу Линой Ашрам в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 в Токио. В интервью Delfi она вспомнила, что россиянки Дина и Арина Аверины так же, как и соперница из Израиля, побеждали с потерями предмета.

Сёстры Аверины тоже выигрывали соревнования с потерями. И тогда говорили: да, у них была потеря, но при этом сложность так высока, что они недосягаемы. Такие комментарии можно было встретить, например, на последних Кубках мира. Да, Ашрам может где-то уступать в исполнении, но она очень конкурентоспособна в сложности программы, — сказала Никитина.

Она добавила, что работа арбитров на прошедших Играх в столице Японии была на высочайшем уровне. А то, что сейчас творится в Сети, удивляет её. Она объяснила, что оценка выстраивается из нескольких показателей: сложность подразделяется на два компонента, как и исполнение (на технику и артистизм). По словам Никитиной, со стороны это выглядит следующим образом: «Дина Аверина не допустила технических ошибок, а Линой Ашрам уронила ленту. Но это не означает, что Аверина должна была выиграть, так как существуют другие критерии оценки. Учитывается сложность». И судьи, которые работали на Играх, были объективны, подчеркнула Никитина.

Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпийских игр в многоборье несмотря на то, что её соперница в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало огромный резонанс и массу споров.

Как сообщалось ранее, судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная пожаловалась на угрозы в социальных сетях из-за её комментария о победе израильтянки Линой Ашрам в многоборье.