Украинская судья по художественной гимнастике пожаловалась на угрозы

Судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная пожаловалась на угрозы в социальных сетях из-за её комментария о победе израильтянки Линой Ашрам в многоборье. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Наибольшую ненависть вызвала наша судья Наталья Ерёмина просто потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает вас более предвзятым в отношении российских гимнасток. Мы ценим российских гимнасток, они прекрасные гимнастки, и мы также уважаем их тренеров и судей, — написала Виноградная.

Также она отметила, что после комментария о «трудности тела», за которую Ашрам получила победу, она получила столько ненависти, как будто кого-то застрелила. Люди желали ей смерти.

Как сообщалось ранее, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева возмутилась оценками судей за выступление россиянки Дины Авериной. В эфире телеканала «Россия 1» она назвала ситуацию «вопиющим случаем» и рассказала, почему судьи не хотели победы нашей спортсменки.