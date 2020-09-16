Новый капитан БК ЦСКА рассказал, как клуб принял Милутинова и Шенгелию

https://static.news.ru/photo/9ed9e2fa-f806-11ea-8739-fa163e074e61_660.jpg Никита Курбанов Фото: Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

Новый капитан баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов рассказал, как команда приняла новичков Николу Милутинова из «Олимпиакоса» и Торнике Шенгелию из «Басконии».

Это такие два баскетболиста, которых не надо представлять ни болельщикам, ни самим игрокам, потому что мы много раз встречались на паркете. Что Шенгелия, что Милутинов заслужили авторитет в Европе среди игроков, мы прекрасно знаем, на что они способны. Думаю, что такого рода баскетболисты не нуждаются в представлении. Я думаю, для них никаких проблем не было вписаться в нашу систему. А коридоров мы не делали внутри клуба, можно сказать, мы их спокойно и лояльно поприветствовали и приняли в ряды «армейцев», — сказал Курбанов корреспонденту NEWS.ru.

Серб Милутинов стал первым трансфером ЦСКА. В сезоне-2019/20 Милутинов стал лучшим в Евролиге по подборам (8,2), в том числе в нападении (3,6). Другие его средние показатели — 10,3 очка (65,6 процента двухочковых, 76,5 процента штрафных), 1,2 передачи, 0,5 перехвата, 0,6 блок-шота за 24,6 минуты.

«Армейцы» представили грузинского форварда Шенгелию в июле 2020 года. Контракт рассчитан на три года. В досрочно завершившемся сезоне Евролиги принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, совершая 4,3 подбора и делая 1,6 передачи. До перехода в «Басконию» в 2014 году Шенгелия выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где защищал цвета «Чикаго Буллс» и «Бруклин Нетс». После трансфера капитана сборной Грузии болельщики и президент страны затравили за решение играть за российский клуб, ранее писал NEWS.ru.