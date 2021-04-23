Нагорный выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике

https://static.news.ru/photo/0b4e65c2-a465-11eb-9255-96000091f725_660.jpg Никита Нагорный Фото: instagram.com/nikushkarus

Россиянин Никита Нагорный выиграл в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

24-летний россиянин взял золото с результатом 88,032 балла. Другой российский гимнаст, Давид Белявский, завоевал серебро (85,864). Третье место занял украинец Илья Ковтун.

Таким образом, Нагорный стал семикратным чемпионом Европы. Он защитил титул, завоёванный в 2019 году. Также Нагорный — трёхкратный чемпион мира.

В 2020 году Давид Белявский исполнил необычный трюк во время тренировки. Он выполнил сальто назад и приземлился на спину Нагорному.