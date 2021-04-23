Нагорный выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Россиянин Никита Нагорный выиграл в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Турнир проходит в швейцарском Базеле.
24-летний россиянин взял золото с результатом 88,032 балла. Другой российский гимнаст, Давид Белявский, завоевал серебро (85,864). Третье место занял украинец Илья Ковтун.
Таким образом, Нагорный стал семикратным чемпионом Европы. Он защитил титул, завоёванный в 2019 году. Также Нагорный — трёхкратный чемпион мира.
В 2020 году Давид Белявский исполнил необычный трюк во время тренировки. Он выполнил сальто назад и приземлился на спину Нагорному.