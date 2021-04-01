Совсем надоели: почему скандалы школ Тутберидзе и Плющенко выглядят нелепо

Казалось бы, успешное выступление российских спортсменов на чемпионате мира — то обстоятельство, которое должно было если не избавить окончательно, то хотя бы на продолжительный срок сгладить весь негативный фон в отечественной «фигурке». Но не тут-то было. Не прошло и несколько дней с момента завершения мирового первенства, как обострился очередной скандал двух вражеских школ — Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. На сей раз действующими лицами конфликта стали директор «Самбо-70» Ренат Лайшев и супруга двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская. Что на этот раз не поделили два непримиримых блока в фигурном катании? И почему скандалы «плющкинцев» и «тутберидзят» уже вызывают раздражение?

Что произошло?

Очередной виток скандала двух школ начался с лёгкой руки олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Бывший фигурист опубликовал скриншот новости, в которой была допущена ошибка: Яну Рудковскую случайно назвали женой Ягудина, а не Плющенко.

Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на моё место, — отреагировал на ошибку журналистов экс-спортсмен.

Рудковская, которая в этом сезоне является чуть ли не главным ньюсмейкером в российском фигурном катании, естественно, не стала затягивать с ответом. Она в своём стиле парировала высказывание главного «врага» своего супруга: «Хорошо, что я жена „Ягудина“, а не муж Тутберидзе».

И вот здесь уже взял слово директор школы «Самбо-70» (каток «Хрустальный», на котором тренируются подопечные Тутберидзе, привязан к этому учреждению. — NEWS.ru) Ренат Лайшев. Он назвал Рудковскую «дурой полной», а также не позабыл в очередной раз упрекнуть тренерский штаб её мужа Евгения Плющенко в «хищении» детей, попутно призвав Александру Трусову вернуться обратно, пока не стало совсем поздно.

На «дуру полную» Рудковская ответила «грубияном» и предложила Лайшеву надеть юбку. Жена Плющенко, в свою очередь, напомнила, что все условия для занятий Трусовой создаются из кармана четы Рудковских- Плющенковых, в то время как Лайшев держится на государственном обеспечении. В целом поведение директора «Самбо-70» совсем не удивило известного продюсера. Она считает, что на имени её семьи пытаются пиариться все кому не лень.

Вот этот мужчина-чиновник назвал меня дурой! Устроил очередную провокацию в адрес моей семьи! Так вот, уважаемый, как говорит наш великий президент: «Кто как обзывается, тот так сам и называется!» — написала Рудковская в сторис Instagram.

Но на этом взаимные упрёки и обвинения не закончились. После очередного «выступления» директора «Самбо-70» на тему того, что он не сожалеет о своих словах в адрес Рудковской, Яна уже сменила тон повествования — оскорбления плавно перетекли в угрозы. Она пообещала, что если Лайшев не прекратит, то она соберёт всех бывших спортсменов «Хрустального», чтобы те поведали все подробности «кухни „Хрустального“».

Не опять, а снова

Наверняка каждый, читая подробности конфликта Рудковской — Лайшева, поймал себя на мысли о том, что где-то он уже это видел. Немудрено. Онлайн-войны между школами Тутберидзе и Плющенко стали неотъемлемой частью отечественного фигурного катания. Этот формат коммуникации и взаимоотношений зародился ещё в далёком 2019 году (когда Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру), но особенную популярность получил в этом сезоне после того, как две известные ученицы Этери Георгиевны — Александра Трусова и Алёна Косторная (она уже успела вернуться) — перешли в группу «Ангелы Плющенко».

Чего только в этом сезоне не происходило. Жёсткие перепалки с обеих сторон после громких трансферов в нынешнем межсезонье (смотреть выше), слив группой Тутберидзе переписки Загитовой и Рудковской на тему перехода фигуристки в стан «Ангелов». И самый свежий конфликт: заруба хореографа команды Тутберидзе Алексея Железнякова и Плющенко. Первый предложил двукратному олимпийскому чемпиону сразиться в поединке без правил, на что получил согласие. Известные промоутеры смешанных единоборств даже успели выстроиться в очередь на проведение боя, но в последний момент зачинщик конфликта принёс извинения и отказался от спарринга.

В онлайн-войне Рудковской — Лайшева пока нет никаких намёков на грядущий поединок, но их перепалка вызывает не меньше противоречивых чувств, чем недавний треш-ток Железнякова и Плющенко.

Казалось бы, взрослые, образованные люди (они ведь сами в своих оскорблениях на это указывают: Рудковская говорит о двух высших образованиях, Лайшев с нескрываемой гордостью отмечает 45-летний преподавательский опыт), однако это им нисколько не мешает бросаться в крайности и переходить на личности. Можно подвергать сомнению тренерские методы, со скепсисом относиться к тем или иным результатам, но позволять себе оскорбления типа «дура» — это просто детский сад.

Да, конечно, в голове мы держим тот факт, что все эти скандалы, пререкания, конфликты так или иначе способствуют притоку людей и внимания к российскому фигурному катанию. Но этого «добра» сейчас столько, что очередной очаг возгорания в двух конкурирующих школах вызывает только раздражение.

Самое потрясающее: всё это происходит на фоне успеха нашей сборной и важных достижений в обеих школах: Team Tutberidze взяла в Стокгольме золото, у Плющенко первое серьёзное достижение в тренерской карьере — бронза подопечной. Чем не повод немного забыть о взаимных обидах и перевести дух? Но их это нисколько не останавливает...

Начнётся очередной сезон — будут новые возможности для того, чтобы неоднократно переругаться, обвинить друг друга во всех бедах человечества. Давайте хотя бы сейчас не портить ставший таким редким позитивный фон в фигурном катании.