Международная федерация конного спорта отстранила всадника на 20 лет

Международная федерация конного спорта (FEI) дисквалифицировала всадника из ОАЭ Абдул Азиза Аль-Касими на 20 лет за жестокое обращение с лошадьми и нарушение правил лечения.
Трибунал FEI постановил, что инъекции с запрещёным веществом стали причиной смерти лошади, сообщает Inside the Games.
Юридический директор FEI Микаэль Рентш заявил, что в организации рады такому наказанию. Для конного спорта отстранение на 20 лет является рекордом.
Ранее Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на основании решения РУСАДА дисквалифицировала спортсменку Александру Кустову. Летающая лыжница отстранена на 18 месяцев за нарушение пункта 2.4 общероссийских антидопинговых правил, писал NEWS.ru.
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