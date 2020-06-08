Международная федерация конного спорта отстранила всадника на 20 лет

Бывшая российская фигуриста Полина Шелепень объяснила, почему не стала работать в группе своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

Тутберидзе предложила Шелепень работать с самыми маленькими детьми, и спортсменка призналась, что не умеет их тренировать. Мне это неинтересно, так как уже четыре года я ставлю детям двойные, тройные и...