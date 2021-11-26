Лыжник Терентьев занял первое место в спринте на этапе КМ в Руке

Россиянин Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. Отечественный спортсмен прошёл дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды.

Терентьев опередил таких известных лыжников, как норвежцы Йоханнес Клэбо (+ 1,18 секунды) и Эрик Валнес (+ 2,13). Также в пятёрку сильнейших вошли француз Ришар Жув (+ 3,01) и ещё один норвежец Ховард Сулос Таугбель (+ 4,72).

Что касается остальных россиян, то Глеб Ретивых дошёл до полуфинала, где занял четвёртое место и не смог квалифицироваться в финальный забег. Александр Большунов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин не смогли преодолеть барьер 1/4 финала.

22-летний Терентьев является двукратным победителем Универсиады 2019 года в Красноярске. Спортсмен завоевал золото в спринте и микст спринте.

Ранее четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане по лыжным гонкам Александр Большунов раскрыл подробности велосипедной аварии, из-за которой ему провели операцию на челюсти. Как сказал спортсмен, на большой скорости он потерял управление и упал.