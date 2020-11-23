Логинов и пустота: российские биатлонисты будут ждать медалей как праздника

В предстоящую субботу индивидуальные гонки в Контиолахти откроют новый биатлонный сезон. Он будет оптимизирован за счёт спаренных этапов в одном месте и большей частью пройдёт без зрителей. В составе сборной России стабильно за медали может бороться только Александр Логинов, но и ему придётся беречь нервы от новых допинговых нападок. Вряд ли россиянин, коронавирус или что-то ещё помешают тотальному превосходству норвежского монстра Йоханнеса Бё. Зато у женщин борьба за Кубок мира получится крайне непредсказуемой. NEWS.ru разбирает главные интриги сезона.

Загадка Логинова и эксперимент Елисеева

Старшему тренеру мужской сборной России, известному лыжному специалисту Юрию Каминскому не позавидуешь. Два лидера Александр Логинов и Матвей Елисеев выбрали самостоятельную подготовку к сезону, а в его группе лучше всех проявили себя ветераны, у которых, как кажется, уже нет потенциала бороться за призовые места в личных гонках. При этом наставник набрал декабрьскую команду строго по спортивному принципу по итогам ноябрьских стартов, оставив за бортом всех молодых спортсменов. Это осознанный риск, ведь оправдать неудачу обкаткой молодёжи можно всегда, а отсутствие результата у ветеранов ударит и по тренерам.

Действующий чемпион мира Александр Логинов сейчас единственный спортсмен в сборной России, способный бороться за награды в каждой гонке, но и ему будет тяжело конкурировать за место в тройке общего зачёта с доминирующим чемпионом Йоханнесом Бё и новой волной звёзд французского биатлона, пришедшей на смену Мартену Фуркаду. К тому же сыграет свою роль и травма локтя, которая помешала Александру принять участие в сентябрьском летнем чемпионате России, а в контрольных стартах мы также не видели его в деле. Можно предположить, что и в сезон он войдёт не спеша и доберётся до подиума лишь к заключительным стартам декабря в Хохфильцене.

Александр Логинов Kalle Parkkinen/Global Look Press

Матвей Елисеев и вовсе пошёл на смелый эксперимент, отказавшись от работы с Каминским. К сезону его готовит пока не названный специалист и супруга-психолог, а потому ждать от него можно как прорыва, так и провала. Эдуарду Латыпову тренеры пока второй сезон раздают авансы, восхищаясь его скоростью на контрольных стартах, но со стрельбой в районе 80%, хроническими проблемами со среднегорьем и неустойчивой психологией и он далеко не уедет, а самый яркий молодой биатлонист Карим Халили не переварил пока полученные с лыжниками нагрузки и усилит команду в лучшем случае в январе. С такими исходными данными команде будет сложно бороться и за награды в эстафетах, где помочь должен не быстрый, но стабильный ветеран Антон Бабиков.

Кто заменит Юрлову: Куклина или Миронова?

Уход лидера женской сборной погрузил в туман будущее команды. Юные новички Ирина Казакевич и Анастасия Гореева, не имеющая большого опыта в Кубке мира, и не совсем соответствующая его уровню Тамара Воронина, вернувшиеся в обойму жертвы норицынской методики Ульяна Кайшева и Евгения Павлова вряд ли способны решать большие задачи прямо сейчас. А потому основная надежда на Ларису Куклину и Светлану Миронову. Последняя недавно перенесла простудную болезнь и может пропустить первый этап Кубка мира. К тому же неизвестно, как на ней отразится переход от комфортных тренировок у Виталия Норицына к серьёзным объёмам и жёсткой работе Михаила Шашилова. Если к любимому Хохфильцену Миронова оклемается, будет хорошо, но может и весь сезон у талантливой, но крайне нестабильной спортсменки уйти на адаптацию.

Лариса Куклина выглядит куда более подходящей кандидатурой на роль лидера. Самостоятельная работа под руководством мужа ещё в прошлом сезоне показала свою эффективность, а главное — сама Лариса зарекомендовала себя думающей и грамотной спортсменкой, способной прогрессировать, даже разменяв четвёртый десяток. Интересно будет посмотреть на неё в первой индивидуальной гонке сезона, которая лучше подходит Куклиной по специфике, а по итогам сезона она может закрепиться и в топ-15, тем самым компенсировав потерю Юрловой.

Братья Бё против армии «мушкетёров»

Помешать Йоханнесу Бё выиграть третий подряд Кубок мира вряд ли помешает даже разгар эпидемии. В прошлом сезоне он пропустил немало стартов, толком не готовился к чемпионату мира, поставив во главу угла отцовский долг, однако всё равно получил свой «Большой хрустальный глобус». В этот раз у соперников ещё меньше шансов. Но в борьбе за другие призовые места схлестнутся всё те же норвежцы и французы. У «трёхцветных» после ухода Фуркада номинальное лидерство перехватил Кентен Фийон-Майе, но и его вполне может потеснить открытие прошлого сезона — фактурный чемпион мира Эмильен Жаклен.

Йоханнес Бё Jon Olav Nesvold/Global Look Press

Старший из братьев Бё Тарьей пока сосредоточен больше на российских допинговых проблемах и требованиях извиниться, однако его высокий класс позволит ему также претендовать на место в тройке. Потенциальным же открытием сезона может стать 23-летний Йоханнес Дале, которому ещё в прошлом сезоне тренерский штаб выдавал большие авансы, а в отдельных гонках он впечатлял своей скоростью. В составе немецкой и австрийской сборной пока не хватает молодой крови, чтобы бросить вызов мировым лидерами, а ветераны этих команд Симон Эдер, Арнд Пайффер и Симон Шемпп уже давно перешагнули 30-летний рубеж и прошли свой пик.

Соперницы потеснят Вирер

Зато в женском Кубке интриги хоть отбавляй. Триумфатору двух последних лет Доротее Вирер будет крайне сложно отстоять свой титул в этот раз. И дело не только в строгих ограничениях, которые были в Италии и в первую волну коронавируса, и осенью. Итальянке будет уже сложнее найти мотивации без домашнего чемпионата мира, к тому же стремительно подрастает целая волна молодых соперниц, среди которых шведка Ханна Эберг, впечатляющая своим финишным кругом, окончательно адаптировавшаяся к биатлону немецкая экс-лыжница Денизе Херрман, быстроногие норвежки Марте Улсбу и Тирилль Экхофф. Правда, шансы последней сложно оценивать после того, как она пожаловалась на проблемы с дыханием после контрольных стартов.

Однако можно вспомнить Лауру Дальмайер образца чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене, которой было плохо после каждого старта, но на следующий день она восстанавливалась и снова побеждала. Пока российские болельщики всё ещё считают молодой и перспективной 26-летнюю Миронову, её уже давно превзошли стремительно прогрессирующие 23—24-летние спортсменки, среди которых француженка Жюстин Бреза, потенциально самая быстрая биатлонистка мира, способная заменить уход яркой звезды Габриэлы Коукаловой чешка Маркета Давидова и норвежка Ингрид Тандревольд. Что же касается дебютирующей в биатлоне именитой лыжницы Стины Нильссон, то ей пока рано выдавать авансы. На контрольных стартах она выглядела сыровато и не попала в состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.

Доротея Вирер Jussi Nukari/Global Look Press

В тревожном ожидании скандалов

Большой биатлон приучил нас в последние годы, что ни один сезон не обходится без скандалов вокруг российской сборной. В 2017 году Союз биатлонистов России был лишён официального статуса, а на территории России до сих пор запрещено проводить международные соревнования. Перед стартом прошлого сезона было открыто сразу несколько допинговых дел в отношении российских биатлонистов, многие из которых, например, в отношении Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, продолжаются до сих пор. Уже этой осенью была повторно отстранена от соревнований за допинговые нарушения Екатерина Глазырина, которой грозит завершение карьеры.

Глава СБР Виктор Майгуров при этом заверяет, что новые сюрпризы в отношении российских спортсменов нам в предстоящем сезоне не грозят, однако комиссия IBU под руководством Джона Тэйлора в середине декабря представит свой отчёт по обвинениям в допинге и коррупции, по итогам которого могут быть открыты дела в отношении чиновников, работавших в СБР в 2008–2015 годы (в том числе и самого Майгурова), а также приняты новые санкции в отношении федерации, начиная от новых штрафов и заканчивая дальнейшими поражениями в правах. Кроме того, после рассмотрения в Международном спортивном арбитраже (CAS) иска РУСАДА о несоответствии антидопинговому кодексу может быть запущен механизм перевода российских спортсменов в нейтральный статус на всех крупнейших соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. При худшем сценарии биатлонная Россия может ощутить это уже на февральском чемпионате мира в Поклюке.