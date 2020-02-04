https://static.news.ru/photo/fce9f8ca-473b-11ea-b7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене после ухода в отставку руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) примет участие в турнире «Русская зима».

Мария приняла решение выступить на «Русской зиме», — приводит ТАСС слова менеджера спортсменки.

Прежний отказ спортсменки от участия в турнире был сделан в знак несогласия с работой руководства ВФЛА, писал NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) передал свои полномочия ОКР (Олимпийскому комитету России) и подал в отставку. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании.