«Купите даме семечки»: Губерниев отреагировал на оскорбления Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Губерниеву нужен хайп. Видимо, руководство федерального телеканала считает, что он — великий комментатор. Моё мнение, что он — базарная баба, — приводит слова Вяльбе tele-sport.ru.
Она призналась, что не читает высказывания телеведущего, не общается с ним и в ближайшем будущем «делать этого не собирается». Кроме того, президент отрицает противостояние лыжных гонок и биатлона. По её мнению, лыжники никогда не соревновались с биатлонистами и делать этого не намерены.
Дмитрий Губерниев, узнав о высказывании 52-летней спортсменки, незамедлительно отреагировал, предложив купить ей семечки.
Ух, Лена Вяльбе! Совсем ничего не читает, не знает и не комментирует! Ребята, купите даме семечки, — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спортивному журналисту Дмитрию Егорову, работающему на сайте Sport24, сожгли машину. По словам журналиста, страховки на машину у него не было. Взрыв произошёл в 02:10 ночи 30 марта.