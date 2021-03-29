«Купите даме семечки»: Губерниев отреагировал на оскорбления Вяльбе

Фото: elenavalbe/instagram.com

Спортивному журналисту Дмитрию Егорову, работающему на сайте Sport24, сожгли машину. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Человек проходит, присаживается, что-то достаёт — и через 15 секунд происходит вспышка. Полиция пока не принимает заявление. Это довольно странно, потому что уже нужно что-то делать. Сгорело 4 машины. Не...