https://static.news.ru/photo/9317202c-450a-11ea-b744-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, какой сериал смотрела после победы на чемпионате Европы в Граце.

Спортсменка в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» призналась, что пересматривала сериал «Дневники вампира».

Ранее Косторная говорила, что мало спала после произвольной программы на чемпионате Европы, потому что смотрела сериалы.

Как писал NEWS.ru ранее, Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 балла. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Щербаковой, заявив, что та сделала лутц-тулуп 4-3 «лучше любого мужика».