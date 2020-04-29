Над крупнейшими городами мира к концу апреля 2020 года почти перестали летать самолёты, люди больше не открывают для себя новые страны, а все массовые мероприятия «умерли». Такая ситуация похожа на сценарий фильма об апокалипсисе. Но это реалии последних месяцев. Возможно, через пару лет люди будут спокойно рассказывать о коронавирусе, а пока лучше действительно сидеть дома. Инфекция COVID-19 продолжает набирать обороты по всему земному шару. Власти государств не могут своими силами справиться с заразой, поглощающей всё вокруг. Звёзды, спортсмены и обычные жители начинают объединяться, чтобы хоть как-то помочь друг другу справиться с этой проблемой.

Так, сильнейшие гроссмейстеры Федерации шахмат России при поддержке Минспорта страны проведут благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России». Он пройдёт с 12 по 14 мая, а призовой фонд соревнований будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с инфекцией. NEWS.ru связался с некоторыми участниками соревнований и выяснил, как спортсмены приняли это решение.

Самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин признался, что идея проведения турнира принадлежит 14-му чемпиону мира по шахматам Владимиру Крамнику.

Идея проведения благотворительного турнира принадлежит нашему прославленному чемпиону мира Владимиру Крамнику. Мы быстро согласились и поддержали проект, потому что идея очень хорошая. Если у нас есть возможность оказать посильную помощь стране и медицине, этим нужно пользоваться. Сейчас решаем технические детали турнира — выбираем больницы, которым каждый участник после завершения турнира поможет. Сергей Карякин самый молодой гроссмейстер в истории шахмат самый молодой гроссмейстер в истории шахмат

Турнир соберёт настоящий звёздный состав. Каждый участник будет представлять выбранный регион. Так, Владимир Крамник выступит за Краснодарский край, Сергей Карякин — Крым, Ян Непомнящий — Брянскую область, Александр Грищук — Москву, Пётр Свидлер — Санкт-Петербург, Евгений Томашевский — Саратовскую область, Эрнесто Инаркиев — Кавказ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также в соревнованиях примет участие чемпион Европы по быстрым шахматам Александр Рязанцев, который рассказал, что мероприятие пройдёт «на интернет-площадке lichess.org. 12 и 13 мая шахматисты сыграют по семь партий в день с контролем времени пять минут на партию с добавлением двух секунд на ход. В четверг, 14 мая, состоится финал». Свою часть собранных средств шахматист намерен разделить на два региона.

Я планирую разделить помощь между двумя регионами — Уральским и Сибирским, исходя из обстановки. Александр Рязанцев чемпион Европы по быстрым шахматам чемпион Европы по быстрым шахматам

Кроме того, он отметил, что «задумка оказать помощь медицинским работникам и всем, кто сейчас находится на передовой и под ударом, отличная».

Ещё до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать — в зависимости от потребностей. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.

Между тем трёхкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной России Владимир Крамник отметил, что турнир проводится не только ради помощи нуждающимся медицинским учреждениям, но и для сплочения общества в трудное время. Сейчас все организационные проблемы остались позади, теперь команда занимается инвестиционными вопросами, а каждый участник узнаёт о ситуации в своём регионе.

Идея в том, что каждый участник выбирает регион, где родился или проживает, и по принципу необходимости выбирает сам учреждения, где есть острейшая нехватка финансов, защитных костюмов, масок, медикаментов. Очень многое, конечно, будет зависеть от количества собранных денег, потому что хотелось бы помочь нескольким учреждениям. Мы не знаем, сколько удастся собрать финансовых средств, но хотелось бы их потратить максимально эффективно на первоочередные нужды. Нам хочется сплотить общество, запустить волну благотворительной помощи. Может быть, другие деятели спорта и искусства станут проводить подобные акции. Владимир Крамник трёхкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, чемпион мира, гроссмейстер трёхкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, чемпион мира, гроссмейстер

На данное время официально собрано 2,5 млн рублей, но, по словам Крамника, есть понимание, что эта сумма будет значительно больше.