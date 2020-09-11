Колумбиец Мартинес выиграл 13-й этап «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/a21a5d14-f441-11ea-afa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Колумбийский велогонщик Даниэль Мартинес из команды EF Pro Cycling стал победителем 13-го этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 191,5 км со стартом в Шатель-Гийон и финишем в Пюи Мари (Па де Пейроль).

Вторым финишировал немец Леннард Кемна (BORA — hansgrohe), на третьем месте — его соотечественник и напарник по команде Максимилиан Шахман. Лидерство в генеральной классификации сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Швейцарец Марк Хирши из команды Team Sunweb накануне стал победителем 12-го этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 218 км со стартом в Шовиньи и финишем в Сарране.

Как сообщалось, россиянин Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, сошёл с французской многодневки из-за перелома ребра, писал NEWS.ru.