Колумбиец Мартинес выиграл 13-й этап «Тур де Франс»

Колумбийский велогонщик Даниэль Мартинес из команды EF Pro Cycling стал победителем 13-го этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 191,5 км со стартом в Шатель-Гийон и финишем в Пюи Мари (Па де Пейроль).
Вторым финишировал немец Леннард Кемна (BORA — hansgrohe), на третьем месте — его соотечественник и напарник по команде Максимилиан Шахман. Лидерство в генеральной классификации сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Швейцарец Марк Хирши из команды Team Sunweb накануне стал победителем 12-го этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 218 км со стартом в Шовиньи и финишем в Сарране.
Как сообщалось, россиянин Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, сошёл с французской многодневки из-за перелома ребра, писал NEWS.ru.
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