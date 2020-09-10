Швейцарец Хирши выиграл 12-й этап «Тур де Франс»

Швейцарский велогонщик Марк Хирши из команды Team Sunweb стал победителем 12-го этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 218 км со стартом в Шовиньи и финишем в Сарране.
Вторым финишировал француз Пьер Роллан (B&B Hotels — Vital Concept p/b KTM), третьим финишную черту пересёк датчанин Сёрен Краг Андерсен (Team Sunweb).
Лидером генеральной классификации остался словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Как сообщалось, российский гонщик Ильнур Закарин из польской CCC Team сошёл с «Тур де Франс» во время 12-го этапа из-за последствий падения на 11-м этапе.
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