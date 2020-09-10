Швейцарец Хирши выиграл 12-й этап «Тур де Франс»

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Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, сошёл с многодневки «Тур де Франс» во время 12-го этапа из-за последствий падения на 11-м этапе.

Лучший велогонщик страны вышел на старт этапа с переломом ребра и проехал около 90 км, но затем остановился и пересел в техничку команды. Ранее в CCC Team сообщили, что рентгенограммы...