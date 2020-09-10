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Швейцарец Хирши выиграл 12-й этап «Тур де Франс»

18:15, 10 сентября 2020
Марк Хирши Марк Хирши Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швейцарский велогонщик Марк Хирши из команды Team Sunweb стал победителем 12-го этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 218 км со стартом в Шовиньи и финишем в Сарране.

Вторым финишировал француз Пьер Роллан (B&B Hotels — Vital Concept p/b KTM), третьим финишную черту пересёк датчанин Сёрен Краг Андерсен (Team Sunweb).

Лидером генеральной классификации остался словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Как сообщалось, российский гонщик Ильнур Закарин из польской CCC Team сошёл с «Тур де Франс» во время 12-го этапа из-за последствий падения на 11-м этапе.

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