Клебо туалетом объяснил сход с дистанции на лыжном марафоне ОИ-2022

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал причину схода с дистанции на марафоне (30 км) на Олимпийских играх в Пекине. Он признался, что испытывал проблемы со сном и желудком и пошёл на риск, выйдя на гонку. Интервью Клебо дал Norge TV, упомянув, что сейчас его состояние улучшилось.

Я не спал позапрошлую ночь совсем. Большие проблемы с животом, не знаю, что такое. В последние сутки я провёл больше времени в туалете, чем спал. С утра разговаривал с врачом, что не побегу 50 км. Но дистанцию сократили до 30 км, и я не удержался. Однако это не сработало, — сказал Клебо.

Несмотря на сход с дистанции, Клебо назвал Игры в Пекине хорошими, так как завоевал на них две золотых медали.

Масс-старт, прошедший в субботу, 19 февраля, выиграл Александр Большунов. Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Старт был отложен на час из-за неблагоприятных погодных условий, а дистанция была сокращена с 50 до 30 км.

Для Большунова эта медаль стала третьей золотой на Олимпийских играх в Пекине, ранее он выиграл вместе с командой эстафету, а также победил в скиатлоне.