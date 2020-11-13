Как британский «палач» «отрубит голову» российскому биатлону

14 ноября на онлайн-конгрессе IBU выступил шеф комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по внешним расследованиям, известный британский юрист Джонатан Тэйлор. В своём докладе он коснулся вопросов коррупции с участием бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, а также применения и сокрытия допинга в российском биатлоне в 2008–2018 годы. Тэйлор провёл несколько расследований совместно с WADA, брал интервью у должностных лиц, привёл факты и заявил, что расследования будут продолжены, а свой отчёт обещал предоставить в декабре. Разбираемся, чем это грозит российскому биатлону и приходим к неутешительным выводам.

Биатлона в России не будет ещё десять лет

Нынешний президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров принял участие в конгрессе в качестве временного члена, то есть без права голоса. В таком статусе возглавляемая им организация находится уже три года, и с того момента дело о её восстановлении ничуть не сдвинулось с мёртвой точки. Более того, этот вопрос даже не вошёл в обсуждаемую повестку, а по словам Йоханнеса Бауэра, презентовавшего финансовую отчётность IBU, долг СБР только увеличился и составляет теперь €1,2 миллиона.

России по-прежнему запрещено принимать международные соревнования, пока статус федерации не будет восстановлен. Но даже если это и произойдёт, во что никак не верится (в ближайшей перспективе точно), санкции могут продлить ещё на какое-то время, а уж чемпионаты мира в нашей стране многие болельщики, с учётом довольно взрослой аудитории, биатлона и вовсе могут не увидеть никогда. Дело в том, что одним из обвинений в адрес Бессеберга и его секретаря Николь Реш является содействие коррупции по получению Тюменью чемпионата мира — 2021. Если это докажут, то в отношении соревнований в России будут введены дополнительные санкции. Расследование отдел Тэйлора проводит в сотрудничестве с норвежской и австрийской полицией.

Андерс Бессеберг Eibner-Pressefoto/JFK/Global Look Press

Кравцова арестовали, чтобы не болтал лишнего?

Есть в докладе и два положительных момента. Во-первых, предварительное расследование о якобы использовании допинга в сборной России в 2017 году в Хохфильцене завершено, а потому Тэйлор предлагает сосредоточиться на махинациях 2012–2015 годов, информация о которых получена из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). По просьбе австрийской полиции, его отдел также берёт на себя расследование обвинений в том, что Бессеберг принимал подарки, деньги и другие ценности от должностных лиц СБР, а в обмен на это не расследовал допинговые нарушения и факты мошенничества. Но эти обвинения мы слышим последние несколько лет из уст сбежавшего в США бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова. Одних его свидетельских слов недостаточно, но что имеет сам Тэйлор?

По словам юриста, они собрали свыше 70 тысяч документов и электронных файлов, в том числе от австрийской полиции, самого Родченкова, WADA и из внутренней документации IBU и его e-mail-архива. Были опрошены около 60 свидетелей, среди которых бывшие и действующие члены исполкома IBU, российские информаторы, включая Родченкова, экс-руководители СБР и РУСАДА, включая Александра Тихонова, представители WADA и лабораторий, действующие и завершившие карьеру спортсмены. Главные фигуранты обвинений в коррупции в IBU Бессеберг и Реш от дачи показаний отказались, причём последняя сделала это по состоянию здоровья, однако у Тэйлора есть их показания, данные полиции.

Появились и совсем любопытные неизвестные ранее факты. Например о том, что бывший глава СБР Александр Кравцов согласился ответить на вопросы в письменном виде, однако вскоре после этого был арестован по обвинению в растрате и сейчас находится под домашним арестом. Согласившийся также на интервью бывший исполнительный директор СБР Сергей Кущенко позже отказался, сославшись на проблему защиты данных. Оказывается, что уже после Олимпиады в Сочи, в 2015 году на этапе Кубка мира в Антхольце были найдены шприцы со следами эритропоэтина, а Бессебергу ставят в вину то, что он не расследовал должным образом доклад Макларена в отношении россиян и не отменил финальный этап Кубка мира в Тюмени.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Когда приговор?

Свой окончательный доклад и завершение следовательской миссии Тэйлор обещал предоставить в Biathlon Integrity Unit (специально созданный независимый орган по расследованию допинга) в середине декабря. В частности, в нём он обещает дать ответы на следующие вопросы:

Получали ли подарки и деньги Бессеберг и Реш за защиту российских интересов?

Меняли ли они трактовку антидопинговой программы IBU в российских интересах?

Было ли адекватное расследование случая с найденными в 2015 году в Антхольце шприцами?

Как Тюмень получила чемпионат мира — 2021, когда уже было начато расследование по допингу в России?

Дал ли IBU адекватный ответ на доклады Макларена и Шмидта касательно массового допинга в России и использовал ли данные LIMS в 2017 году, а также почему не отменили финал Кубка мира в Тюмени в 2018-м?

Реш и Бессеберг уже покинули свои посты, а ряд российских чиновников, чью причастность к указанным скандалам устанавливает Тэйлор, ещё трудятся на благо российского биатлона, включая его нынешнего президента. Можно только представить, какой эффект будет произведён на Кубке мира в Хохфильцене, когда эта «бомба взорвётся». Кстати, именно в этой австрийской деревушке озвучивались и другие значимые для российского биатлона обвинения, включая лишение статуса СБР. Также к тому времени должно подоспеть и решение CAS по РУСАДА, которое может оказаться судьбоносным и лишить официального статуса весь российский спорт на ближайшие четыре года.

Здание Спортивного Арбитражного суда tas-cas.org

Если Тэйлору удастся найти подтверждения своим обвинениям, то худшим сценарием может стать лишение СБР статуса полностью, аналогично Всероссийской федерации лёгкой атлетики, выставление новых санкций, перед которыми долг в €1 млн покажется неважным, и перевод всех спортсменов в индивидуальный статус. В этом случае Александру Логинову и другим спортсменам с допинговым прошлым придётся попрощаться с карьерой или сменить гражданство, просто подозреваемым в чём-то мучительно и долго доказывать свою невиновность, новому поколению биатлонистов привыкать к флагу IBU на годы вперёд, а Виктору Майгурову и компании искать новую работу.

Скажете, мы сгущаем краски? Но в лёгкой атлетике, где раньше работал Тэйлор, всё шло именно по такому сценарию — от плохого к худшему — и закончилось тем, что британский «палач» достал длинный меч и «отрубил все головы» российской допинговой гидре, каковым на Западе давно видится весь российский спорт. Сейчас он готов сделать то же самое с биатлоном и отправиться на новые «подвиги Геракла». А любимый всеми зимний вид спорта ждёт долгий и мучительный «путь очищения». Надо ли его проходить — вопрос риторический. Только жалко будет ребят. Говорят, среди родившихся в нашем веке мальчишек и девчонок есть немало реальных талантов.