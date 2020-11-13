Как британский «палач» «отрубит голову» российскому биатлону

14 ноября на онлайн-конгрессе IBU выступил шеф комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по внешним расследованиям, известный британский юрист Джонатан Тэйлор. В своём докладе он коснулся вопросов коррупции с участием бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, а также применения и сокрытия допинга в российском биатлоне в 2008–2018 годы. Тэйлор провёл несколько расследований совместно с WADA, брал интервью у должностных лиц, привёл факты и заявил, что расследования будут продолжены, а свой отчёт обещал предоставить в декабре. Разбираемся, чем это грозит российскому биатлону и приходим к неутешительным выводам.
Биатлона в России не будет ещё десять лет
Нынешний президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров принял участие в конгрессе в качестве временного члена, то есть без права голоса. В таком статусе возглавляемая им организация находится уже три года, и с того момента дело о её восстановлении ничуть не сдвинулось с мёртвой точки. Более того, этот вопрос даже не вошёл в обсуждаемую повестку, а по словам Йоханнеса Бауэра, презентовавшего финансовую отчётность IBU, долг СБР только увеличился и составляет теперь €1,2 миллиона.
России по-прежнему запрещено принимать международные соревнования, пока статус федерации не будет восстановлен. Но даже если это и произойдёт, во что никак не верится (в ближайшей перспективе точно), санкции могут продлить ещё на какое-то время, а уж чемпионаты мира в нашей стране многие болельщики, с учётом довольно взрослой аудитории, биатлона и вовсе могут не увидеть никогда. Дело в том, что одним из обвинений в адрес Бессеберга и его секретаря Николь Реш является содействие коррупции по получению Тюменью чемпионата мира — 2021. Если это докажут, то в отношении соревнований в России будут введены дополнительные санкции. Расследование отдел Тэйлора проводит в сотрудничестве с норвежской и австрийской полицией.
Кравцова арестовали, чтобы не болтал лишнего?
Есть в докладе и два положительных момента. Во-первых, предварительное расследование о якобы использовании допинга в сборной России в 2017 году в Хохфильцене завершено, а потому Тэйлор предлагает сосредоточиться на махинациях 2012–2015 годов, информация о которых получена из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). По просьбе австрийской полиции, его отдел также берёт на себя расследование обвинений в том, что Бессеберг принимал подарки, деньги и другие ценности от должностных лиц СБР, а в обмен на это не расследовал допинговые нарушения и факты мошенничества. Но эти обвинения мы слышим последние несколько лет из уст сбежавшего в США бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова. Одних его свидетельских слов недостаточно, но что имеет сам Тэйлор?
По словам юриста, они собрали свыше 70 тысяч документов и электронных файлов, в том числе от австрийской полиции, самого Родченкова, WADA и из внутренней документации IBU и его e-mail-архива. Были опрошены около 60 свидетелей, среди которых бывшие и действующие члены исполкома IBU, российские информаторы, включая Родченкова, экс-руководители СБР и РУСАДА, включая Александра Тихонова, представители WADA и лабораторий, действующие и завершившие карьеру спортсмены. Главные фигуранты обвинений в коррупции в IBU Бессеберг и Реш от дачи показаний отказались, причём последняя сделала это по состоянию здоровья, однако у Тэйлора есть их показания, данные полиции.
Появились и совсем любопытные неизвестные ранее факты. Например о том, что бывший глава СБР Александр Кравцов согласился ответить на вопросы в письменном виде, однако вскоре после этого был арестован по обвинению в растрате и сейчас находится под домашним арестом. Согласившийся также на интервью бывший исполнительный директор СБР Сергей Кущенко позже отказался, сославшись на проблему защиты данных. Оказывается, что уже после Олимпиады в Сочи, в 2015 году на этапе Кубка мира в Антхольце были найдены шприцы со следами эритропоэтина, а Бессебергу ставят в вину то, что он не расследовал должным образом доклад Макларена в отношении россиян и не отменил финальный этап Кубка мира в Тюмени.
Когда приговор?
Свой окончательный доклад и завершение следовательской миссии Тэйлор обещал предоставить в Biathlon Integrity Unit (специально созданный независимый орган по расследованию допинга) в середине декабря. В частности, в нём он обещает дать ответы на следующие вопросы:
- Получали ли подарки и деньги Бессеберг и Реш за защиту российских интересов?
- Меняли ли они трактовку антидопинговой программы IBU в российских интересах?
- Было ли адекватное расследование случая с найденными в 2015 году в Антхольце шприцами?
- Как Тюмень получила чемпионат мира — 2021, когда уже было начато расследование по допингу в России?
- Дал ли IBU адекватный ответ на доклады Макларена и Шмидта касательно массового допинга в России и использовал ли данные LIMS в 2017 году, а также почему не отменили финал Кубка мира в Тюмени в 2018-м?
Реш и Бессеберг уже покинули свои посты, а ряд российских чиновников, чью причастность к указанным скандалам устанавливает Тэйлор, ещё трудятся на благо российского биатлона, включая его нынешнего президента. Можно только представить, какой эффект будет произведён на Кубке мира в Хохфильцене, когда эта «бомба взорвётся». Кстати, именно в этой австрийской деревушке озвучивались и другие значимые для российского биатлона обвинения, включая лишение статуса СБР. Также к тому времени должно подоспеть и решение CAS по РУСАДА, которое может оказаться судьбоносным и лишить официального статуса весь российский спорт на ближайшие четыре года.
Если Тэйлору удастся найти подтверждения своим обвинениям, то худшим сценарием может стать лишение СБР статуса полностью, аналогично Всероссийской федерации лёгкой атлетики, выставление новых санкций, перед которыми долг в €1 млн покажется неважным, и перевод всех спортсменов в индивидуальный статус. В этом случае Александру Логинову и другим спортсменам с допинговым прошлым придётся попрощаться с карьерой или сменить гражданство, просто подозреваемым в чём-то мучительно и долго доказывать свою невиновность, новому поколению биатлонистов привыкать к флагу IBU на годы вперёд, а Виктору Майгурову и компании искать новую работу.
Скажете, мы сгущаем краски? Но в лёгкой атлетике, где раньше работал Тэйлор, всё шло именно по такому сценарию — от плохого к худшему — и закончилось тем, что британский «палач» достал длинный меч и «отрубил все головы» российской допинговой гидре, каковым на Западе давно видится весь российский спорт. Сейчас он готов сделать то же самое с биатлоном и отправиться на новые «подвиги Геракла». А любимый всеми зимний вид спорта ждёт долгий и мучительный «путь очищения». Надо ли его проходить — вопрос риторический. Только жалко будет ребят. Говорят, среди родившихся в нашем веке мальчишек и девчонок есть немало реальных талантов.