https://static.news.ru/photo/f51ac706-65fd-11ea-812b-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё Фото: Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса.

По итогам нынешнего сезона, который завершился досрочно из-за коронавируса, Бё набрал 913 очков. Французскому биатлонисту Мартену Фуркаду, который объявил о завершении карьеры, не хватило совсем немного — он набрал 911 очков и занял второе место. Третьим стал его соотечественник Фийон Майе (843 очка).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший седьмое место (629), Елисеев стал 15-м (422), Гараничев — 32-м (174), признанный по итогам сезона новичком года Никита Поршнев — 39-м (130), Латыпов — 52-м (74), Кирилл Стрельцов — 62-м (46), Дмитрий Малышко — 69-м (32), Антон Бабиков — 27-м (27), Халили — 77-м (16).

Фуркад одержал победу в спринтерском зачёте, став обладателем Малого хрустального глобуса. В зачёте гонок преследования победу одержал Эмильен Жаклен, в масс-стартах — Йоханнес Бё.

Российский биатлонист Никита Поршнев был признан новичком года по версии Международного союза биатлонистов (IBU). Спортсмен был награждён после мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Финляндии, писал NEWS.ru.