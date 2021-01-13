Итудис рассказал, когда вернутся Уилл Клайберн и Дэниэл Хэккет на паркет

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА прервал серию из шести побед «Жальгирис». «Красно-синие» обыграли соперника в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21). Лучшим игроком в составе «армейцев» стал защитник Майк Джеймс, который набрал 21 очко.

Главный тренер баскетбольного клуба «Жальгирис» Мартин Шиллер прокомментировал обидное поражение и объяснил, почему литовский коллектив по-разному сыграл первую и вторую половины матча.

В первой половине у нас были проблемы, особенно на подборах в защите. Мы понимаем, что ЦСКА — лучшая команда в Евролиге по подборам в нападении и они это доказали. Они очень большие, физически сильные и нам действительно не хватало эффективности на подборе. Но мне действительно понравилось, как мы играли после перерыва. Нам удалось сократить отставание до пяти очков. У меня было хорошее чувство, как мы вернулись и вошли в игру, но через время ЦСКА показал класс и сделал рывок 11:0. Тем самым соперник предрешил ход игры. Мы спасались до конца. Но теперь мы уже думаем о том, что через 48 часов нас ждёт уже новая игра в Санкт-Петербурге, — сказал на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, у команды подучились две совершенно разные игры, так как после большого перерыва ребята вышли на паркет иначе сфокусированными, они начали по-другому чувствовать и играть — чище, допуская меньше ошибок. Это очень важно в матчах против московской команды.

А вот ЦСКА после предыдущего поражения «Басконии» со счётом 93:95, напротив, реабилитировался. Главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис поздравил болельщиков на русском языке со старым Новым годом и поделился впечатлениями от прошедшей встречи.

Команда вернулась на победный путь за счёт того, что мы изменили ответственность в игре в защите. Мы действовали более энергично и действовали плану. Безусловно, у нас были некоторые провалы, но в целом мы позволили сопернику набрать только 73 очка, доминировали на щитах — как раз это характеризует нас. Мы показали характерную защиту. Мне понравилось, как выступила вторая пятерка, пусть и не очень много набрала очков, но великолепно действовала в защите. Именно в этом и смысл команды — вне зависимости от того, кто и какие минуты получает на паркете, каждый помогает добиться результата. Естественно, я могу сказать много хороших слов первой пятерке, Никола Милутинов отличился дабл-даблом, — сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Он также отдельно отметил Майка Джеймса. По словам тренера, против «Жальгириса» отсутствовало два созидателя (Данни Хэккет и Уилл Клайберн, которые ранее получили травмы), при этом Майк вёл за собой команду и создавал моменты для других.

День за днём ребята чувствуют себя лучше. Данни приступит к тренировкам в четверг. Уилл попробует тоже, но не будем форсировать события, посмотрим, — заключил наставник.

Ранее защитник московского ЦСКА Дэниэл Хэкетт не смог доиграть матч регулярного чемпионата Единой лиги против «Нижнего Новгорода». Итальянский баскетболист во время игры подвернул голеностоп, проинформировали в пресс-службе «армейцев», писал NEWS.ru.