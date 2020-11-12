Итудис отказался комментировать возвращение Джеймса и других игроков ЦСКА

https://static.news.ru/photo/bdcacd4c-2528-11eb-b7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Басконию» со счётом 89:86. Лучшим среди «красно-синих» стал Даррен Хиллиард, набравший 31 очко. В составе «армейцев» отсутствовали три защитника: один из лидеров команды Майк Джеймс, Иван Ухов и Янис Стрелниекс.

Главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис после игры ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент NEWS.ru.

— Хочу поздравить команду с победой. Мы контролировали игру большую часть времени, доминировали, отлично начали, не давали сопернику хороших бросков. В концовке не хватило сил. Важным фактором стало то, что соперник переиграл нас на подборах и мы плохо бросали штрафные. При этом мы сделали 23 потери, и это говорит о том, что мы достаточно хороши на этом уровне, — начал Итудис.

— Что с защитниками, когда ждать их возвращения?

— После игры я не вижу смысла комментировать отсутствие игроков. Я готов говорить о тех 12, которые принимали участие в этом матче.

— Последние игры четвёртая четверть выбывает из общей картины. Почему не хватает сил, и как это исправить?

— У нас большие проблемы сейчас, но мы не плачем, мы смотрим на проблемы как на возможности. В этот раз мы играли против тех проблем. В этот раз усталость была, очевидно. Вот что важно. Я не согласен, что это происходит последние игры. Я согласен со статистикой: мы везде были лидерами, кроме игры с «Барселоной». И мы всегда боремся. Нам не хватает, что мы теряем мяч и не исполняем штрафные, но это баскетбольная ситуация, над улучшением которой можно работать, что мы и делаем. Мы не упускаем и психологическую часть. И я вижу прогресс.

— Вы сказали, что реализация бросков против «Басконии» была не лучшая. Это повод для беспокойства или всего лишь один матч?

— Это очень мило. Я пришёл на пресс-конференцию, мы выиграли матч, было много положительных вещей, а мы говорим о проблемах. Очень оптимистично. Мы будем работать над этими проблемами, мы сталкиваемся со многими препятствиями, но не расстраиваемся, а встречаем их лицом к лицу, точно так же, как смотрим на соперников и пытаемся их иссушить своей игрой.

— Хиллиард сыграл просто великолепно. Как прокомментируете его действия? И как вам Александр Хоменко?

— Я начну с Хоменко. Он храбрый парень, мне нравится тот прогресс, тот рост, которого он добивается в системе ЦСКА. Хома долгое время работает с нами и в молодёжном проекте, и в основной команде. Мы все видим, как он растёт, он умный парень и, безусловно, получит респект и уважение от судей, потому что внутри команды мы его уже уважаем.

Что касается Хиллиарда, мы смотрим на его возможности, а это была возможность проявить себя, он сыграл великолепный матч. 7 из 10 трёхочковых попал. Он постоянно находится под своеобразным прессингом, потому что я его всегда критикую. Это та критика, которая направлена на то, чтобы он рос как игрок. Безусловно, когда он делает полезные и правильные вещи, он получает похвалу. Я ему также сказал после игры, что на этом всё не заканчивается, нужно показывать стабильность. То, как он подошёл к этому и другим матчам, как он входит в игре и позволяет ей прийти к нему и дать результат — этого необходимо добиваться.