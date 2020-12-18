Итудис и Милутинов обратились к фанатам ЦСКА на русском после победы

https://static.news.ru/photo/b6402ebc-4168-11eb-90e0-fa163e074e61_660.jpg Никола Милутинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в заключительной домашней игре 2020 года обыграл петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 83:65 (24:17, 21:14, 21:18, 17:16). «Армейцы» продолжают лидировать в турнирной таблице. Самым результативным игроком в команде победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 20 очков. Никола Милутинов третью встречу подряд реализовывает дабл-дабл.

Я счастлив, но ещё больше чувствую себя счастливым, когда мы все вместе показываем результат. От игры к игре мы улучшаем свои качества. В этот раз мы прекрасно показывали себя все 40 минут, играли жёстко, быстро. Спасибо большое (по-русски) фанатам. Очень приятно было их видеть. Надеюсь, наши встречи продолжатся, — сказал Милутинов после победы.

Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис поблагодарил команду за проявление характера и отличный результат. По его словам, коллективу удалось найти полное взаимопонимание.

Мы показывали хороший баскетбол, заботились о том, что делаем, беспокоились друг о друге. Мы сейчас находимся в кругу доверия, проявляем его по отношению друг к другу, каждый верит в партнёра, это приводит к отличным вещам. Несмотря на то что нам не хватало важных игроков, каждый смог помочь команде, сыграть выше своих возможностей. Мы знаем, что это долгий сезон, мы проводим его по-разному, готовимся к каждой игре особенно сильно. В этот раз в первую очередь мы планировали снизить действия Кевина Пангоса и Матиуса Понитки — это удалось. Кевин за тридцать минут на площадке сделал только две передачи. Мы хотели доминировать на подборе и делали это успешно. Во второй игре двойной недели не дали набрать 70 очков — ключевой момент. То, как мы играем в защите, показывает нашу идентичность. Как только мы соберёмся вместе, будем стараться улучшить нашу игру, — отметил Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, греческий специалист поблагодарил болельщиков и поздравил с наступающими праздниками на русском языке.

Благодарю болельщиков. Хочу заранее поздравить с Новым годом и Рождеством, — заключил он.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил причины поражения подопечных, сравнив происходящее с «самоубийством».

ЦСКА выглядел лучше. Мы боролись лишь 17 минут, но убили сами себя в последние три минуты второй четверти из-за множества ошибок в защите и нападении. Во время тайм-аута за две минуты до конца первой половины мы говорили, что этот отрезок может стать ключевым, мы должны были собраться и провести его лучше, но в итоге провалились и ушли на перерыв с минус 14. Против такого соперника так нельзя, что-то изменить очень сложно. Тем не менее мы старались изменить ход встречи, сражались, пытались играть, но когда ты играешь против ЦСКА, «Реала», «Барселоны», надо играть на протяжении 40 минут, — подчеркнул Паскуаль после поражения.

По его словам, главный акцент команды был на контроле подборов, что не получилось, поскольку соперник сделал 10 подборов в нападении.

Мы говорили, что надо было разрушить созидание, это удалось, мы были лучше: у нас 14 передач, у ЦСКА — 12. Но по сочетанию всех факторов, безусловно, «красно-синие» были лучше, особенно в третьей четверти, когда процент попадания трёхочковых составил 55 процентов — после такого очень сложно противостоять. Мы совершили много ошибок, в том числе из-под кольца промазали много открытых бросков. Мы должны больше открываться. В этот раз нам не удалось, — подвёл итог тренер.

Как ранее писал NEWS.ru, матч Евролиги между турецкой баскетбольной командой «Анадолу Эфес» и московским клубом ЦСКА завершился победой последнего с разгромным счётом 100:65. В составе команды лидеров отличились Уилл Клайберн (22 очка), Майк Джеймс (11 очков и 10 передач) и Никола Милутинов (12 очков и 10 подборов).