Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, после завершения карьеры уже три года работающая в должности заместителя председателя правительства — министра спорта Калининградской области, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, насколько тяжёлыми могут быть последствия пандемии коронавируса для мирового и российского синхронного плавания, а также выразила надежду, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году всё же состоятся.

«В этой ситуации есть небольшой плюс — не придётся разучивать новые программы»

— Как в целом строится тренировочный процесс представительниц Вашего вида спорта на карантине, насколько сложно спортсменкам заниматься только на суше, если в «мирное время» они ежедневно проводят в воде по 8–10 часов?

— Сейчас невероятно сложное время, причём для представителей всех водных видов спорта. Поддерживать форму достаточно тяжело. Но всё, что возможно, делается: проводятся индивидуальные и командные тренировки по общефизической подготовке, танцевальные занятия через видео-чаты. В нашем виде спорта без бассейна никуда, поэтому все очень ждут возвращения жизни в привычное русло.

— Возможны ли в ближайшее время централизованные сборы для синхронисток с возвратом к полноценным занятиям в дуэтах и группах?

— Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что ситуация с эпидемией коронавируса нестабильна, и всё будет зависеть от множества факторов. По всем видам спорта решения относительно проведения тренировочных сборов будут приниматься не только федеральным Министерством спорта, но и профильными спортивными федерациями.

Giorgio Scala/www.imago-images.de/Global Look Press

— Как часто Вы общаетесь с президентом федерации прыжков в воду и синхронного плавания Алексеем Власенко, у которого был обнаружен коронавирус? Каково сейчас его состояние здоровья?

— С Алексеем Власенко общаюсь не часто, но знаю, что он переболел этим опасным заболеванием и сейчас уже чувствует себя хорошо.

— Насколько быстро спортсменки смогут восстановить форму после окончания карантина, когда смогут вернуться в привычный тренировочный и соревновательный ритм?

— Восстановление формы — длительный процесс. Перерыв уже выдался большим, с учётом интенсивности обычного графика. Сначала это будут плавательные тренировки, потом — отдельные элементы, затем — программы целиком. Во всей этой ситуации есть и небольшой, но плюс: из-за отмены или переноса всех решающих стартов сезона девушкам не придётся разучивать новые программы. Они сразу приступят к отработке уже подготовленных выступлений.

«Сын скучает по детскому саду»

— Не повлияет ли пандемия на расклад сил в мировом синхронном плавании? Сумеет ли Россия сохранить доминирование в этом виде спорта на крупнейших мировых турнирах?

— Весь мир находится в одинаковых условиях. Уверена, что наша сборная приложит все усилия, чтобы максимально возможными темпами вернуть себе форму к чемпионату Европы. Он пока назначен на конец лета нынешнего года, но не исключено, что его сдвинут на осень или вовсе отменят.

Giorgio Scala/www.imago-images.de/Global Look Press

— Насколько велика опасность отмены перенесённых на 2021 год Олимпийских игр в Токио, о чём уже говорят многие функционеры? Насколько такие новости влияют на эмоциональное состояние и мотивацию спортсменок?

— Надеюсь, что Олимпийские игры состоятся — пусть и на год позже запланированного срока, но мы увидим наших спортсменов на высших ступенях пьедестала самого престижного турнира планеты. Тем более что мой родной Калининград в Японии может быть представлен четырьмя атлетами: это борец греко-римского стиля Муса Евлоев, баскетболист Станислав Шаров, пловчиха Анна Егорова и участница паралимпийских соревнований по прыжкам в длину и тройному прыжку Александра Ручкина.

— Как лично Вы переживаете режим самоизоляции?

— Продолжаю работать. Как заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области инспектирую ключевые стройки нашей отрасли, которые продолжаются в нескольких городах региона. А вот муж и ребёнок на полной самоизоляции уже больше месяца. Тяжелее всего в этой ситуации детям — ведь им сложно объяснить, почему в такую хорошую погоду нельзя пойти поиграть в футбол с друзьями. Сын у меня скучает по детскому саду.

— Как поддерживаете форму, чем занимаетесь в свободное время?

— Не будучи действующим профессиональным спортсменом, поддерживать форму даже в нынешних условиях вполне доступно. В Калининградской области мы запустили дистанционные тренировки в прямом эфире для всех желающих под названием #СпортДома, которые уже собрали более полумиллиона просмотров. В интернете сейчас есть всё, что захочешь — от рекомендаций по правильному питанию и тренерских семинаров до разнообразной информации по истории спорта и прямых эфиров с выдающимися чемпионами.