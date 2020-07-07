Летнее трансферное окно в баскетболе в самом разгаре. Московский ЦСКА пока самый яркий представитель, которому удалось разжечь сердца не только своих болельщиков. Сначала ушёл капитан Кайл Хайнс, на место которого очень быстро объявили Николу Милутинова. Затем «армейцы» не стали переподписывать договор с Андреем Воронцевичем, который верой и правдой отработал в команде 14 лет. На его место, как стало известно NEWS.ru, в ближайшее время приедет ни кто иной, а Торнике Шенгелия, защищающий цвета испанской «Басконии». Грузин в досрочно завершившемся сезоне Евролиги принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, совершая 4,3 подбора и делая 1,6 передачи. До перехода в «Басконию» в 2014 году Шенгелия выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где защищал цвета «Чикаго Буллс» и «Бруклин Нетс». На данный момент он является одним из лучших современных баскетболистов. На родине 28-летний форвард уже подвергся травле. NEWS.ru собрал самые жаркие комментарии болельщиков и попытался выяснить у экспертов, насколько травля обоснована.

Самые популярные комментарии, конечно, в социальных сетях грузинских информационных порталов. Так, издание Ambebi.ge приводит некоторые цитаты пользователей: «Стыдно носить на груди герб российской армии, которая бомбила твою страну», «Рабское самоунижение», «Спорт и политика неразделимы. Враг — он всюду враг». На этом, казалось, можно и остановиться. Но болельщики — люди ранимые, жаль, что они не могут отделить спорт от политики.

Например, пользователю G.LA портала Sportall.ge жаль осознавать, что грузинские спортсмены примыкают к «российскому лагерю».

AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шенгелия сияет в Европе, и мне лично жаль, что он будет в рядах армии. Я хочу разорвать всю Россию так же, как они разрушили мою страну. Да, политика и спорт — одно, Олимпиада была изобретена только для борьбы с кровопролитием. Мы все ещё воюем с Россией, — заявил он.

Другой активный комментатор Дэвид возмущается под каждым материалом с упоминанием Шенгелии.

Я всегда был поклонником грузинских спортсменов в любой команде и любом виде спорта, но я никогда не смогу поддержать русскую армию, символ русской армии, — утверждает он.

Некий Омбудсман как только не называет Шенгелию. В его адрес несутся и «бескровный негодяй», и «предатель страны», даже отмечает его «бесполезность» и призывает «играть в одном месте». Всё это, конечно, сопровождается кучей восклицательных знаков.

Любой спортсмен может поехать куда угодно, но грузинское государство имеет право запретить представителям «клуба русской армии» выступать от его имени. Врагом грузинского государства является Россия, а не только её правительство (правительство избирается народом), — убеждён ещё один пользователь.

У всех пользователей, зарегистрированных под псевдонимами, один вопрос — как он может переезжать в страну, которая оккупировала родину? На сайте Crystalsport.ge читатели считают, что капитану национальной сборной выступать в клубе «русской армии» непозволительно.

Чья армия разорвала твою родину на части? Какова история армейского герба, который будет нанесён на твоём сердце во время игры? Играть в клубе «Русской армии» грузину, капитану национальной команды в момент, пока Грузия находится под оккупацией армии этой страны. Это позор лично для игрока и политический удар для государства одновременно... Я надеюсь, что информация о переходе окажется просто слухом. Лучше бы перешёл в «Реал». Не понимаю его, но, вероятно, захотел денег, — пишут пользователи портала.

Возвращаемся к изданию Sportall.ge, где пользователь под ником Ilia заявил, что «гнилая российская империя рушится». Надо заметить, что Россия уже давно не империя, и уж точно не гнилая. Так и если «рушится», то откуда столько ненависти? Наоборот, радовались бы.

Среди разного рода обвинений в предательстве нашлись достаточно спокойные и даже положительные отзывы о возможном переходе.

Конечно, я желаю успехов, но не желаю успеха ЦСКА и вообще любому российскому клубу, будь то баскетбол или футбол, — написал пользователь с никнеймом Малахия.

А вот удачно Малахия вспомнил про футбол. Ведь не так давно, в сезоне 2014/2015, состав московского ЦСКА пополнил представитель Грузии Манучар Маркоишвили. Тогда подобной реакции не наблюдалось. На это обратил внимание пользователь с именем 90.

Маркоишвили был в ЦСКА в 2015 году. Почему вы не протестовали? У вас тогда не было приказа? Или почему вы не протестовали против игры в Турции и Азербайджане, они не захватывали наши земли или что? — возмущается он всё на том же портале Sportall.ge.

Торнике Шенгелия Sergei Mikhailichenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Другой комментатор, Темур, просит не подписывать договор с «красно-синими». Но делает это весьма корректно.

Чего хочет капитан сборной Грузии по баскетболу в составе сборной России? Я очень удивлен решением Торнике. Не делай этого, — написал Темур.

Из сотни комментариев на сайте Sportall.ge нашлись несколько положительных. Уже хорошо — не всё потеряно!

Токо, ты всегда будешь MVP, в твоём сердце любовь к Грузии, и где бы ты ни хотел играть, я всегда буду фанатом, — пишет Rezi.

Другой пользователь, Эмигрант, отметил, что «независимо от того, где вы находитесь, я всегда буду гордиться вашим успехом».

Жаль, что подобных комментариев и пожеланий успеха меньшинство. Как бы Торнике не хотел, но политика влезла в его жизнь, и совсем не по его воле.

Пора бы уже понять, что мы живём в свободное время, когда любой спортсмен волен сам выбирать клуб для продолжения карьеры, и это не может быть связано с патриотизмом. Спорт — это бизнес. Если форварду предложили отличный контракт, почему он должен от него отказываться? Такого же мнения придерживается и бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич.

Считаю подобные комментарии абсолютной глупостью. Я комментировал финальный матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Басконией», где после победы он поднял флаг своей страны — вот это настоящий патриотизм. Он взрослый человек, который в состоянии принять решение. Это его карьера. Он, вероятно, уже прошёл уже все стадии согласования контракта с ЦСКА и должен от него отказываться только из-за негативных комментариев? — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

Juan Carlos GarcA Mate/Keystone Press Agency/Global Look press

По его мнению, у всех хватает хейтеров, и обращать внимание на это совершенно не нужно. Торнике отличный баскетболист, один из лидеров «Басконии» и может стать прекрасным усилением «армейцев».

Бывший разыгрывающий защитник ЦСКА Станислав Ерёмин убеждён, что как бы мы не хотели отделить спорт от политики, сделать это на сто процентов просто невозможно.

Сегодня спорт стоит выше, но иногда политика помогает решить какие-то вопросы. Ясно, что отношения между Россией и Грузией довольно сложные были во все времена, а не только сейчас. Но я общаюсь с ветеранами, с которыми играл, и большинство уверяет, что отношение простых людей к России нормальное. Они интересуются и жизней российских спортсменов, и ветеранов, — сказал Ерёмин NEWS.ru.

По его мнению, ничего страшного в том, что грузин пополнит ряды «красно-синих», нет.

Политики могут подавать в прессу условную сенсацию, бомбу или претензию. Но не забывайте, что ЦСКА сегодня только символически представляет нашу армию. Смешно говорить, что это на сто процентов армейский клуб, когда там почти половина — иностранные игроки и иностранный тренерский штаб. Этот клуб просто олицетворение российского баскетбола. Думаю, что такие переходы не должны вызывать такую реакцию в грузинских СМИ, — добавил он.

Тем не менее, несмотря на классовость и отличные показатели баскетболиста в прошедшем сезоне европейского чемпионата, заслуженный тренер России не уверен, что 28-летний Шенгелия сможет стать ключевой фигурой в команде.