https://static.news.ru/photo/aeb738d8-4d3b-11ea-8f2e-fa163e074e61_660.jpg Карим Халили Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что запасной сборной страны Карим Халили рассматривается кандидатом в мужскую эстафету на чемпионате мира в Италии. По его словам, принять участие в турнире может и другой запасной — Кирилл Стрельцов.

Они вместе будут выступать на Кубке IBU, оттуда уже приедут на чемпионат мира. Потому что в первые четыре дня чемпионата мира они не нужны. Они находятся в Италии, в 100 километрах от Антхольца, — отметил Драчёв в эфире «Матч ТВ».

Глава СБР добавил, что выбор участника мужской эстафеты будет сделан между Халили и Евгением Гараничевым. При этом он не уточнил, кто ещё, кроме Александра Логинова и Матвея Елисеева, составит команду в предпоследней гонке турнира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские любители биатлона почти две недели в прямом эфире будут наблюдать за чемпионатом мира. Трансляции с 13 по 23 февраля обеспечат «Матч ТВ», Eurosport и Первый канал. На первой неделе состязаний будет пять стартов. Откроет турнир 13 февраля смешанная эстафета. Её начало — в 16.45 по мск. Трансляцию организует «Матч ТВ».