Губерниев оценил вероятность возвращения Загитовой в сборную

https://static.news.ru/photo/39c918d8-a42a-11eb-bda4-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением относительно возможного возвращения олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой в состав сборной России. Его слова передаёт Sport24.

Мне слабо верится, что Загитова вернётся. Я буду только рад, но пока не вижу этого. А что касается её карьеры ведущей, то здесь ей нужно много работать. Считаю, что Алина очень талантливый человек не только в спорте, но и в творчестве. И я не отказываюсь от своих слов, что в паре со мной она прибавит в 100 раз быстрее в мастерстве и технике и овладеет профессией ведущей. С моей точки зрения, с ней слабо работают. Хочется спросить — а кто учителя? Где та Этери Тутберидзе мирового телевидения? — сказал Губерниев.

Комментатор отметил, что фигуристка всё ещё не выступала с официальным заявлением о завершении карьеры, что позволяет ей оставаться в списках сборной и получать дополнительную финансовую поддержку в виде государственной стипендии.

По его словам, «спортсменам, в принципе, невыгодно говорить, что они заканчивают, и обычно они тянут до последнего».

18-летняя одиночница приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С того момента фигуристка выступает исключительно в шоу-программах. В 2020-м она стала ведущей телесезона «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, кто должен быть в составе сборной России по фигурному катанию в новом сезоне. По её мнению, не стоит вызывать ни Алину Загитову, ни Евгению Медведеву, которые не принимали участия в прошедшем чемпионате мира.