https://static.news.ru/photo/81d3fa56-3fe2-11ea-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

NEWS.ru — о триумфальном для России европейском первенстве по фигурному катанию, которое своими итогами напомнило аналогичный турнир 14-летней давности, когда накануне Олимпиады-2006 в Турине наши фигуристы также оставили всех соперников не у дел «золотым покером».

Отсутствие горячей воды — не повод не «выходить на работу»

Но сначала следует запустить небольшой, но увесистый камешек, даже булыжничек в огород организаторов. Понятно, что австрийский Грац впервые принимал у себя сильнейших фигуристов Старого Света, да и вообще в этой альпийской стране в куда большем почете горные лыжи и биатлон. Но уж если ты берёшься провести турнир столь высокого ранга, как континентальный чемпионат, будь добр обеспечить участникам и гостям соревнований приличные условия.

Дело даже не в том, что разыгрывать награды первенства фигуристам пришлось под сводами сооружения, которое мэтр этого вида спорта Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования для федерального телеканала, назвала сараем. Главный «сюрприз» этого турнира поджидал спортсменов в отеле, где в какой-то момент отключили горячую воду.

Это, кстати, в Австрии реально существует закон, согласно которому человек может не выйти на работу, если у него дома произошёл такой сантехнический казус. Но наши люди привычны ко всему, поэтому особого внимания на проблему с отсутствием горячей воды даже не обратили. Дескать, ну не было — и не было, но потом починили же! И разве такая мелочь может быть поводом, чтобы не выходить «на работу»?

Нет, на работу в эти несколько дней в Граце россияне шли поистине как на праздник. И устроили на австрийском льду настоящий фестиваль-бенефис отечественного фигурного катания. Причём если в парном и женском одиночном катании наши победы заранее легко прогнозировались, то в двух других дисциплинах мужчины-одиночники и особенно танцевальные дуэты приготовили своим поклонникам сказочные подарки-сюрпризы.

Алиев напомнил о победе Плющенко

Тон фееричному выступлению россиян на этом чемпионате Европы задали мужчины. Жареным здесь запахло уже в короткой программе, которую выиграл опытнейший чех Михал Бржезина, а Дмитрий Алиев и Артур Даниелян пристроились прямо в затылок победителю. И это притом, что наибольшие шансы на успешное выступление изначально были у Александра Самарина. Однако серебряный призёр прошлогоднего Евро на сей раз стал жертвой проблем с коньками (точнее, с ботинками), и его 13-я позиция после короткой программы практически не оставляла шансов на медаль.

А произвольную Алиев откатал так, что ближайшие из конкурентов отстали по сумме баллов на 26 баллов с копейками! Это была победа в стиле испанца Хавьера Фернандеса, который на семи предыдущих европейских чемпионатах не оставлял никому шансов, а теперь, завершив карьеру, выходит, получил достойного преемника. Алиев стал первым с результатом 272,89 балла, на втором месте — и это тоже неожиданность — финишировал Даниелян (246,74), опередивший бронзового призёра Мориса Квителашвили из Грузии на три сотых (!) балла. Самарин в итоге сумел подняться лишь до десятого места.

Стоит добавить, что Алиев стал первым российским чемпионом континента после Евгения Плющенко, завоевавшего титул в упомянутом выше 2006 году.

В турнире спортивных пар тоже грянула буря — и даже непонятно, какой из двух фактов стоит признать более сенсационным: то, что золото в итоге завоевали не двукратные обладатели титула Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а молодые и дерзкие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, или то, что весь пьедестал в этом виде программы, как в старые добрые времена (где-то эдак 30-40-летней давности), заняли наши соотечественники. Потому что бронза в итоге досталась третьему российскому дуэту Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

И в этой дисциплине победу чемпионов можно назвать безоговорочной: Бойкова и Козловский набрали в сумме 234,58 балла, а Тарасова и Морозов — 208,64. Результат Павлюченко и Ходыкина тоже превысил отметку в 200 баллов (206,53), тогда как никто из соперников перешагнуть этот рубеж не сумел.

Такой итоговый расклад в турнире спортивных пар можно назвать едва ли не идеальным с точки зрения перспектив России в этом виде программы. Во-первых, у нас появился отличный молодой дуэт, уже ощутивший вкус большой победы, во-вторых, прежние лидеры Тарасова и Морозов получили чувствительный щелчок по носу, который должен послужить хорошим стимулом к дальнейшему совершенствованию и прогрессу. Ну и в-третьих, бронзовые медали должны по-хорошему разбудить спортивный аппетит у третьей российской пары.

Сенсация в танцах позволила сделать «золотой покер» на Евро

А теперь настала пора поговорить о главной сенсации этого чемпионата. Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон в мире фигурного катания в последние годы считался непобедимым, причём не только на европейском, но и на мировом уровне. А на континенте французы выстроили симпатичную серию из пяти побед подряд и явно собирались пролить её в Граце на шестой год.

Однако уже в короткой программе в чистом австрийском воздухе запахло грозой: российский дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов уступил Пападакис и Сизерону ничтожные пять сотых балла. Сразу после этой «почти ничьей» с фаворитами многие специалисты в эмоциональных комментариях призывали наших прима-танцоров «не бояться обыгрывать» Пападакис и Сизерона в произвольной программе.

И Синицина с Кацалаповым совершили чудо: их произвольный танец судьи оценили на 0,19 балла выше, чем у дуэта из Франции, и в итоге первое и второе места на пьедестале разделили 14 сотых балла: 220,42 у россиян, 220,28 — у теперь уже экс-чемпионов Европы! Бронзовые медали завоевал ещё один российский дуэт Александра Степанова — Иван Букин (211,29). А Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, также представляющие Россию, заняли шестое место.

Именно после этой эпической победы стало ясно, что Россия, как и на Евро-2006, соберёт максимальный золотой урожай. Поскольку равным трио наших одиночниц на континентальном уровне априори нет. По большому счёту, на повестке дня значился совсем другой вопрос: какой отрыв в баллах «привезут» в итоге Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова всем остальным фигуристкам и как распределят места на пьедестале между собой.

По сумме короткой и произвольной программ занявшую четвёртое место Алексию Паганини из Швейцарии отделили от бронзы более 30 (!) баллов. А что касается борьбы в «выездной версии чемпионата России», наши девушки исполняли свои программы далеко не безупречно. Но даже прокатов с помарками и падениями с огромным запасом хватило для уверенного захвата всего комплекса медалей в этом виде программы.

Первой стала Косторная (240,81), второй — Щербакова (237,76), третьей — Трусова (225,34).

...14 лет назад вслед за триумфальным первенством Европы последовала и невероятно успешная для российского фигурного катания Олимпиада в Турине. Четыре золота тогда нам, конечно, не дали завоевать (в качестве жертвы судьи выбрали Ирину Слуцкую), но и три победы на Играх Евгения Плющенко, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Татьяны Навки и Романа Костомарова стали великолепным подтверждением высочайшего на тот момент уровня фигурного катания в России.

Сейчас год, к сожалению, не олимпийский. А, может, и к счастью. Потому что некоторым нашим свежеиспечённым чемпионам Европы ещё нужно заматереть, понабивать шишек на мировом первенстве, где конкуренция значительно серьёзнее и крутых соперников больше. Так что с нетерпением ждём конца марта, когда в Монреале пройдёт юбилейный, 110-й чемпионат мира.