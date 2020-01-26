Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы. Она набрала в сумме 240,81 балла.
Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 баллами. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Щербаковой, заявив, что та сделала лутц-тулуп, 4-3 «лучше любого мужика».
Гениально. Она такая пластичная, так органично вписывается в свою музыку. И при этом у неё есть такая внутренняя сила, когда она работает и держит себя в невероятном напряжении, — похвалила спортсменку Тарасова в эфире Первого канала.
Как писал NEWS.ru ранее, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась эмоциями от победы российский фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы в австрийском Граце.