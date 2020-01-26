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Новый министр спорта РФ Олег Матыцин намерен сделать всё необходимое, чтобы российские спортсмены успешно выступили на Олимпиаде в Токио. Свою главную задачу на данном этапе он определил как «не навредить».

Моя задача сейчас — как у врача: не навредить своими неаккуратными действиями. Поэтому будем делать всё необходимое, чтобы с учётом требований спортивных федераций, спортсменов, тренеров и других специалистов эта подготовка...