https://static.news.ru/photo/c8afb298-3f9d-11ea-a467-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась эмоциями от победы российский фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Я очень рада за наших ребят, особенно за Вику с Никитой, просто до слёз. Приятно за наше мужское катание, за спортивные пары — весь пьедестал заняли, — цитирует Навку ТАСС.

Она подчеркнула, что теперь спортсменам нужно не расслабляться и готовиться к главному старту, который будет через два года, имея в виду Олимпийские игры.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место, ранее писал NEWS.ru.