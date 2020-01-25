Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
Российский дуэт набрал 220,42 балла. Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28). Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место(211,29).
Ранее россиянин Дмитрий Алиев одержал победу на завершившихся в австрийском Граце соревнованиях среди мужчин. Таким образом, фигурист стал первым представителем России, которому удалось выиграть континентальное первенство в одиночном мужском катании за последние восемь лет. В 2012 году чемпионом Европы стал Евгений Плющенко, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен