https://static.news.ru/photo/cf9de7e0-3f8a-11ea-aeb3-fa163e074e61_660.jpg Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.

Российский дуэт набрал 220,42 балла. Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28). Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место(211,29).

Ранее россиянин Дмитрий Алиев одержал победу на завершившихся в австрийском Граце соревнованиях среди мужчин. Таким образом, фигурист стал первым представителем России, которому удалось выиграть континентальное первенство в одиночном мужском катании за последние восемь лет. В 2012 году чемпионом Европы стал Евгений Плющенко, писал NEWS.ru.