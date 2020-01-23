https://static.news.ru/photo/1f759eb0-3e2e-11ea-896a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россиянин Дмитрий Алиев одержал победу на завершившихся в австрийском Граце соревнованиях среди мужчин.

По итогам короткой и произвольной программ российский спортсмен получил от судей оценку 272,89 балла. Таким образом, фигурист стал первым представителем России, которому удалось выиграть континентальное первенство в одиночном мужском катании за последние восемь лет. В 2012 году чемпионом Европы стал Евгений Плющенко.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут на второй строчке после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.