https://static.news.ru/photo/5a6891fa-3fc1-11ea-bb01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На проходящих в австрийском Граце соревнованиях впервые с 2006 года спортсмены из России забрали все золотые медали Чемпионата.

Первые места заняли спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, спорстмены-одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная. В 2006 году победили Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, и две пары: Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин и Татьяна Навка — Роман Костомаров.

Всего в Граце российские спортсмены забрали 10 медалей из 12.

Как писал NEWS.ru ранее, российская фигуристка Алёна Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 баллами. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Щербаковой, заявив, что та сделала лутц-тулуп, 4-3 «лучше любого мужика».