https://static.news.ru/photo/28324eea-3e9c-11ea-a3c6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Рукавицын, тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева, заявил, что был уверен в победе своего подопечного на чемпионате Европы.

Был ли уверен в победе Алиева? Да! И ожидал, и готовился к нашей победе. Мы провели хорошую работу, и результат — её следствие, — цитирует специалиста Sport24.

Рукавицын отметил, что очень рад высокой оценке со стороны Татьяны Тарасовой.

Ранее Алиев одержал победу на завершившихся в австрийском Граце соревнованиях среди мужчин. Таким образом, фигурист стал первым представителем России, которому удалось выиграть континентальное первенство в одиночном мужском катании за последние восемь лет. В 2012 году чемпионом Европы стал Евгений Плющенко, писал NEWS.ru.