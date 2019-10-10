https://static.news.ru/photo/4a13b256-eb3b-11e9-a036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил опасения по поводу новых санкций из-за допингового скандала вокруг России.

Год сейчас очень тяжелый, но будем выходить из ситуации. Мы находимся в рабочем формате, но все боятся. Нам просто нужно время, чтобы все разрешилось, — передаёт слова Гануса корреспондент News.ru из Нижнего Новгорода, где проходит международный форум «Россия - спортивная держава».

23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории.

Ранее Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд, писал News.ru.