Спортдиректор ЦСКА прокомментировал вылет сборной с ЧМ по гандболу

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Спортивный директор мужского гандбольного клуба ЦСКА Леонид Воронин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Швеции в заключительном матче основного группового этапа первенства мира со счётом 34:20.

Всё залетело, ничего не отбили, никак не защищались. Так вкратце можно охарактеризовать прошедшую игру. А если более развёрнуто, то было видно, что тренерский штаб шведской сборной провёл очень хороший анализ нашей игры со словенцами с точки зрения нападения, а с точки зрения защиты проанализировали нашу игру с Египтом, всё это скрестили, и получилось, что с обеих сторон площадки раскатали нас по всем фронтам. Ну и вратарь своё отбил, — сказал Воронин корреспонденту NEWS.ru.

Российские гандболисты заняли 4-е место в группе и не вышли в плей-офф. В четвертьфинале из группы 4 сыграют Швеция и Египет.

Как писал NEWS.ru, Международная федерация гандбола лишила мужскую сборную России флага на предстоящем чемпионате мира в Египте. Вместо привычного обозначения RUS команда получит отображение в официальных документах и трансляциях под аббревиатурой RHF (Russian Handball Federation), сборной также разрешили использовать логотип федерации, но без надписей, только его графическую часть.

После решения CAS об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований Международная федерация гандбола применила к спортсменам России санкции. Так, логотип России должен быть заменён нейтральным символом, а на форме спортсменов недопустимы надписи «Россия». Если же такие надписи будут, то рядом должно располагаться не менее заметное словосочетание «нейтральный атлет».