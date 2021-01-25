Спортдиректор ЦСКА прокомментировал вылет сборной с ЧМ по гандболу

Спортивный директор мужского гандбольного клуба ЦСКА Леонид Воронин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Швеции в заключительном матче основного группового этапа первенства мира со счётом 34:20.
Всё залетело, ничего не отбили, никак не защищались. Так вкратце можно охарактеризовать прошедшую игру. А если более развёрнуто, то было видно, что тренерский штаб шведской сборной провёл очень хороший анализ нашей игры со словенцами с точки зрения нападения, а с точки зрения защиты проанализировали нашу игру с Египтом, всё это скрестили, и получилось, что с обеих сторон площадки раскатали нас по всем фронтам. Ну и вратарь своё отбил, — сказал Воронин корреспонденту NEWS.ru.
Российские гандболисты заняли 4-е место в группе и не вышли в плей-офф. В четвертьфинале из группы 4 сыграют Швеция и Египет.
Как писал NEWS.ru, Международная федерация гандбола
После решения CAS об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований Международная федерация гандбола применила к спортсменам России санкции. Так, логотип России должен быть заменён нейтральным символом, а на форме спортсменов недопустимы надписи «Россия». Если же такие надписи будут, то рядом должно располагаться не менее заметное словосочетание «нейтральный атлет».